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3월 출생아 2만5200명, 7년 만에 최고

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본문 요약

지난 3월 출생아 수가 약 2만5000명으로 7년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

분기 기준으로도 출생아 수가 크게 늘었다.

1분기 출생아 수는 전년 대비 9651명 늘어난 7만5013명으로 2019년 1분기 이후 가장 많았다.

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3월 출생아 2만5200명, 7년 만에 최고

입력 2026.05.27 20:47

수정 2026.05.27 20:49

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

작년보다 19%↑…1분기 합계출산율 0.95명도 2019년 이후 가장 높아

3월 출생아 2만5200명, 7년 만에 최고

지난 3월 출생아 수가 약 2만5000명으로 7년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 3월 출생아 수는 1년 전보다 약 19% 늘면서 역대 3월 중에서도 가장 높은 증가율을 보였다.

1분기 합계출산율도 0.95명으로 마지막 ‘1명대’ 합계출산율을 기록한 2019년 1분기 이후 가장 높았다.

국가데이터처가 27일 발표한 ‘3월 인구동향’을 보면 지난 3월 출생아 수는 2만5200명으로 1년 전보다 4088명(19.4%) 늘었다. 3월 기준으로 2019년 3월(2만7049명) 이후 가장 많았다. 증가율은 1981년 통계 작성 이래 역대 3월 중 가장 높았다.

전국 17개 시도에서 출생아가 모두 늘었다. 출생아 수는 21개월 연속 전년 대비 증가세를 보이고 있다.

분기 기준으로도 출생아 수가 크게 늘었다. 1분기 출생아 수는 전년 대비 9651명(14.8%) 늘어난 7만5013명으로 2019년 1분기(8만3030명) 이후 가장 많았다. 증가폭과 증가율은 역대 1분기 중 가장 컸다.

데이터처 관계자는 “최근 2년간 증가한 혼인과 30대 여성 인구 증가, 출산에 대한 긍정적인 인식 변화 등이 출생아 수 증가에 영향을 줬다”고 말했다.

혼인 건수가 지속적으로 늘고 있는 만큼 앞으로도 출생아 수가 늘어날 것이란 관측도 나온다.

지난 3월 혼인 건수는 전년 대비 1931건(10.1%) 늘어난 2만1112건으로 3월 기준으로 8년 만에 최고치를 기록했다. 적은 일수로 혼인 건수가 줄어든 2월을 제외하곤 2024년 4월 이후 2년 가까이 혼인 건수가 증가세를 보이고 있다.

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