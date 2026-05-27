정부 ‘2045 국가발전전략’ 수립 착수, ‘AI 시대’ 청년 일자리 문제 등 담길 듯

노무현 정부의 ‘비전 2030’ 계승 미래를 위한 ‘나침반’ 연내 발표 예산 편성과 연계…변수는 ‘재원’ 핵심은 재정의 효율적인 재배분

정부가 2045년 광복 100주년을 앞두고 미래 비전을 담은 국가발전전략 수립에 착수했다. 인공지능(AI) 대전환에 따른 청년 세대의 일자리 문제가 정부의 중장기 과제에 들어갈 것으로 전망된다. 정부는 예산 편성 지침과 연동하겠다는 구상이다. 다만 막대한 재정이 소요되는 만큼 미래 세대를 위한 ‘나침반’ 역할로서 과감한 재정 재배분이 성패를 가를 것이라는 지적이 나온다.



기획예산처는 27일 김민석 국무총리 주재로 ‘대한민국 2045 전략수립위원회 출범 전체회의’를 개최했다고 밝혔다. 국무총리를 위원장으로 각 부처 장관들이 참여하는 위원회는 연내 최종 발표를 목표로 세부 전략을 마련할 계획이다.



이번 전략에는 AI 대전환에 따른 실업 등 청년 세대의 당면 과제가 대거 포함될 것으로 보인다. 정부는 설계 단계부터 30~40대 박사급 중심의 민간 연구진을 꾸리고, 정부 내 청년 플랫폼과 주요 청년단체 네트워크를 폭넓게 활용해 당사자들의 눈높이에 맞는 현실적인 대안을 도출하겠다는 방침이다.



‘2045 전략’은 범부처 정책 우선순위와 자원 배분 기준을 제시하는 최상위 가이드라인 역할을 맡게 된다. 이 전략은 2006년 노무현 정부가 수립한 ‘비전 2030’의 문제의식을 계승·발전시킨 청사진이다. 당시 비전 2030은 기존 ‘선 성장, 후 분배’ 기조에서 벗어나 복지와 경제·사회 정책을 통합한 국가성장동력 구축을 과제로 제시한 바 있다.



정부는 이번 ‘2045 전략’은 집권 초반부터 논의를 시작해 추진 동력을 확보하고, “재정 없는 전략은 구상에 그칠 수 있다”는 전제로 예산 편성 지침과 연동하는 실행 체계를 갖추겠다는 방침이다.



변수는 ‘재원 마련’이다. 비과세·감면 등 불필요한 조세지출을 대대적으로 정비하는 동시에 최근 반도체 호황에 따른 세수 증대분을 단기 소진에 그치지 않고 중장기 전략 과제에 효율적으로 배분하는 것이 숙제로 꼽힌다.



한 민간 경제연구소 관계자는 “미래비전 2045를 계기로 재정 운용의 기준점을 명확히 잡아야 한다”며 “‘2045 전략’이 급변하는 시대일수록 우리 사회가 무엇을 소중히 여기는가를 묻는 나침반 역할을 해야 한다”고 말했다.

