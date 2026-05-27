정부, AI 악용 사이버 보안 위협 대응…오픈AI와 손잡았다

앤트로픽 ‘미토스’ 등 해킹 우려 증폭에…오픈AI 주도 ‘GTAC’ 참여

최신 고성능 AI 모델에 정부 차원 접근권 획득, 심층 연구 발판 마련

방한 제이슨 권 CSO “공공 인프라·정책 금융 등 다양한 협력 강화”

정부가 사이버 보안 대응을 위해 오픈AI의 최신 사이버 모델에 접근할 수 있는 협력 체계를 구축했다. 최근 인공지능(AI)을 악용한 사이버 보안 위협에 대한 우려가 커진 데 따른 것이다.



제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 27일 “한국은 AI를 위한 모든 조건을 갖추고 있다”며 협력 강화 방침을 밝혔다.



과학기술정보통신부는 이날 오픈AI가 운영 중인 ‘정부·기관용 신뢰기반 접근 프로그램’(GTAC)에 참여한다고 밝혔다. 오픈AI가 제한적으로 공개한 최신 고성능 AI 모델에 대해 정부 차원에서 접근 권한을 획득할 수 있게 됐다는 의미로, 진화하는 AI 모델의 사이버 공격 악용 가능성과 대응 방안을 심층 연구할 수 있는 발판이 될 것으로 기대된다.



GTAC는 오픈AI가 정부와 공공기관에 제공하는 사이버 보안 프로그램이다. 한국의 GTAC 참여는 미국·캐나다에 이어 세 번째로, 일본과 함께 아시아에서는 처음이다. 이번 협력 체계는 오픈AI의 사이버 보안 이니셔티브 ‘데이브레이크’ 아래 마련된 한국 사이버 액션 플랜의 일환이다.



앤트로픽이 최상위 모델인 ‘미토스’를 내놓은 뒤 국가 보안 체계에 대한 해킹 우려도 커졌다. 현재 앤트로픽은 미토스를 일반 사용자에게 공개하지 않고 ‘글래스윙 프로젝트’에 참여한 애플·구글·엔비디아 등 주요 기술 기업에 제한적으로만 공유하고 있다.



권 CSO는 이날 서울JW메리어트호텔에서 열린 기자간담회에서 “이번 한국 사이버 액션 플랜은 한국의 정부 기관·공공기관·주요 산업 분야 기업들이 AI 기반 첨단 사이버 방어 기능에 더 쉽게 접근할 수 있도록 설계됐다”고 했다. 이어 “고급 사이버 보안 역량을 소수에게만 주는 것은 우리 목표가 아니다”라며 “신뢰할 수 있는 방어 주체들이 이를 활용해 공동의 안보와 안전을 강화할 수 있어야 한다”고 말했다.



앤트로픽의 통제된 모델 운영 방침을 겨냥한 발언으로 풀이된다.



권 CSO는 국가 보안 정보가 오픈AI에 공유되는 것 아니냐는 우려에 “데이터 레지던시(데이터 현지화) 옵션을 통해 한국에 데이터를 저장할 수 있다”면서 “일부 고객에게는 아예 데이터를 저장하지 않는 방식도 제공하고 있다”고 말했다.



오픈AI는 일반 기업용인 TAC 프로그램도 한국 기업들과 협력 중이라고 밝혔다. 다만 구체적인 기업 명과 기업 수를 공개하지는 않았다.



이번 협력 체계 구축은 최근 한국에서 오픈AI의 성장세가 가파르다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 한국의 챗GPT 코덱스(코딩 도구) 사용량은 전 세계 5위권 수준이다.



권 CSO는 “한국에서 AI는 단순히 실험적 기술이 아니라 공공재로 작용하고 있다”면서 “삼성전자와 SK하이닉스와 같은 강력한 인프라와 공공부문의 높은 AI 관심, 디지털 중심 사회 등 한국은 AI를 모두가 활용할 수 있는 기술로 바꿀 수 있는 조건을 갖추고 있다”고 말했다.



오픈AI는 사이버 보안뿐 아니라 공공 인프라·정책 금융·기업 혁신 등 다양한 분야에서 한국과 협력을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

