또 ‘트럼프 픽’ 경선 압승…독배 드나

‘마가’ 팩스턴, 텍사스주 상원 후보로

뇌물·간통 의혹에도 현역 4선 꺾어

공화당 ‘우세주’서 ‘경합주’로 변경

도널드 트럼프 미국 대통령의 당 장악력이 또 한 번 입증됐다. 뇌물수수 혐의에 간통 의혹까지 제기되고도 충성심 하나로 트럼프 대통령의 지지 선언을 얻어낸 켄 팩스턴 텍사스주 법무장관(사진)이 26일(현지시간) 치러진 텍사스주 공화당 연방 상원의원 예비선거에서 현역 4선 의원 존 코닌을 꺾고 승리했다. 온갖 스캔들에 휘말려 있는 팩스턴 장관의 경선 승리가 확정되자 선거 분석가들은 텍사스를 ‘공화당 우세주’에서 ‘경합주’로 변경했다.



AP통신은 이날 개표율 94%인 상황에서 팩스턴 장관이 64%의 표를 얻어 36%를 득표한 코닌 의원을 꺾었다고 보도했다. 코닌 의원은 패배를 인정했다.



공화당 내에서 잔뼈가 굵은 코닌 의원은 공화당 전국위원회와 존 슌 상원 원내대표 등 동료 의원들의 전폭적 지지를 업고 경선 운동을 시작했다. 트럼프 대통령은 지난 3월까지만 해도 코닌 의원을 지지하는 성명 초안까지 작성해둔 상태였다고 한다. 하지만 트럼프 대통령이 결국 손을 들어준 사람은 팩스턴 장관이었다.



트럼프 대통령은 소셜미디어에서 “코닌은 좋은 사람이고, 나는 그와 함께 잘 일했지만, 내가 어려움을 겪을 때 그는 나를 지지해주지 않았다”며 “팩스턴 장관은 마가(미국을 다시 위대하게) 운동에 언제나 극도로 충성해온 사람”이라고 밝혔다. 팩스턴 장관은 2020년 대선이 부정선거라는 트럼프 대통령의 음모론에 동조한 반면, 코닌 의원은 당시 대선 결과를 인증하는 데 찬성표를 던진 바 있다.



트럼프 대통령은 이번 경선을 통해 공화당을 자기 뜻대로 조종할 수 있는 힘을 또 한 번 입증했다. 앞서 토머스 매시 연방 하원의원(켄터키), 빌 캐시디 연방 상원의원(루이지애나)도 트럼프 대통령이 지지한 경쟁자에게 밀려 경선에서 줄줄이 고배를 마셨다.



그러나 이번 승리는 트럼프 대통령에게 ‘독배’가 될 수 있다. 팩스턴 장관은 최근 아내와의 이혼 소송에서 간통 의혹이 제기됐으며, 2023년엔 뇌물수수·직무태만·공직남용 등의 혐의로 텍사스주 하원에서 탄핵안까지 통과됐다.



그가 본선에서 만날 제임스 탈라리코 민주당 후보는 36세의 주 하원의원으로, 기독교 신앙에 대한 강조와 진보 정치색으로 인지도를 쌓고 있다. 텍사스에서는 1994년 이래로 상원의원, 주지사 등 주 전체 선거에서 민주당이 당선된 적이 없다.



선거 전문 뉴스레터인 ‘쿡 정치보고서’는 팩스턴 장관의 경선 승리가 확정되자마자 텍사스를 ‘공화당 우세주’에서 ‘경합주’로 변경했다. “탈라리코 후보는 직권남용·뇌물수수·혼외정사 등의 약점에 자금 모금 능력도 부족한 팩스턴 장관을 계속 수세에 몰아넣을 것”이라고 내다봤다.



만약 오는 11월 중간선거에서 대이란 전쟁으로 급등한 유가 때문에 공화당이 크게 패배하거나 ‘공화당 텃밭’ 텍사스에서조차 민주당에 의석을 뺏긴다면, 트럼프 대통령의 당 장악력은 빠르게 와해될 수 있다.

