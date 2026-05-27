LG전자 마곡센터서 협력사 직원이 흉기난동…2명 중상

경찰, 도주 40분 만에 긴급체포

LG전자 사무실에서 흉기를 휘둘러 직원 2명에게 중상을 입힌 협력업체 직원이 경찰에 붙잡혔다.



서울 강서경찰서는 27일 특수상해 혐의로 LG전자 협력업체 직원인 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다. 애초 경찰은 살인미수 혐의로 체포했다고 언론에 알렸는데 이후 특수상해 혐의로 변경했다고 공지했다.



경찰에 따르면 이날 오전 11시18분쯤 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 50대 남성 B씨와 40대 남성 C씨가 흉기에 찔려 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. B씨는 팔, C씨는 옆구리를 흉기에 찔리는 중상을 입고 소방당국에 의해 병원으로 이송됐다.



서울 마포경찰서 월드컵지구대는 사건 접수 40분 만인 이날 11시58분쯤 자수 의사를 밝힌 뒤 이동 중이던 A씨를 서울 마포구 디지털미디어시티(DMC)역 역사 안에서 긴급체포했다.



A씨는 평소 소지하던 흉기로 범행을 저지른 것으로 전해졌다. A씨는 LG전자 협력업체 소속으로 마곡업무센터로 출근해온 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 범행 동기에 대해 “업무 갈등”이라고 진술함에 따라 구체적 범행 경위 등을 파악 중이다. LG전자는 “A씨의 주장과 관련해 사실관계를 조사할 계획”이라고 밝혔다.

