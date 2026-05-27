이 대통령, 내달 8일 취임 1주년 기자회견

국정 2년차 비전과 주요 과제 제시

이재명 대통령이 다음달 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 국정 2년차 비전과 주요 과제를 밝힌다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 이 대통령이 6월8일 오전 10시 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 연다고 27일 브리핑을 통해 전했다.



이 대통령 기자회견은 지난해 7월 취임 30일을 맞아 처음 열린 이후 지난해 9월 취임 100일, 지난 1월 신년 기자회견에 이어 네 번째다. 회견은 100분간 진행되며 내외신 기자 160여명이 참석한다. 이 수석은 “이번 기자회견은 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고, 국정 2년차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것”이라며 “이 자리에서 이 대통령은 취임 1주년 기념사를 발표할 예정”이라고 밝혔다. 그는 “회견의 키 비주얼(핵심 테마)은 ‘민주주의를 상징하는 빛과 모든 국민이 함께 걷는 길’”이라고 소개했다.



앞선 회견과 마찬가지로 기자들이 이 대통령과 사회자의 지목에 따라 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 분야별로 질문하면 이 대통령이 답변하는 식으로 진행된다.



이번 기자회견에는 대학언론 기자 2명이 청년 세대의 고민과 과제를 이 대통령에게 질문하는 시간도 있다. 질문자로 나서는 대학생들은 올해 ‘시사인 대학기자상’과 지난해 한국언론진흥재단 대학언론상 수상자다. 이 수석은 “출입기자들 말고 발언권을 얻기 힘든 쪽에 발언권을 주자는 취지”라며 “항상 이 대통령 기자회견에서 발언권을 얻기 어려운 분들을 초대하고 있다”고 말했다.



기자회견이 6·3 지방선거 직후로 예정돼 선거 결과에 대한 언급이 있을지 주목된다. 정부 개각과 인사에 관한 이 대통령의 구상도 함께 제시될 수 있다.

