민주당·진보당, 28일 ‘울산시장 단일화’ 재경선…극적 합의

김종훈, ‘역선택 방지 조항’ 수용 사전투표 하루 앞두고 여론조사

6·3 지방선거 사전투표를 이틀 앞둔 27일 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보(왼쪽 사진)와 김종훈 진보당 후보(오른쪽)가 갈등 끝에 단일화하기로 다시 합의했다. 김종훈 후보가 단일화를 위한 여론조사에 국민의힘 지지자를 제외하는 역선택 방지 조항을 넣자는 김상욱 후보 제안을 받아들이면서 양측은 28일 여론조사를 다시 한다. 민주당과 진보당은 이날 경남지사 후보를 김경수 민주당 후보로 단일화했다.



김종훈 후보는 울산 선거사무실에서 기자회견을 열고 “김상욱 후보의 단일화 재경선 요구를 받아들인다”며 “민주진보단일 후보로 마음을 모아 내란 세력을 청산해달라, 울산 대전환을 이뤄야 한다는 시민의 열망에 답하겠다”고 밝혔다. 또 “지금 우리에게는 누구와 누구의 편이 따로 없다”며 “이제 김종훈과 김상욱 그 누구의 편을 가르지 말고 내란 청산을 위해 한편이 되어달라”고 말했다.



범여권 단일화 무산 시 국민의힘 후보가 당선될 가능성이 있고, 양당의 전국적인 선거연대도 어려워질 것이란 판단으로 김종훈 후보가 결단을 내린 것으로 풀이된다. 김상욱 후보는 기자회견에서 “반민주 세력을 척결하고 민주도시 울산을 건설하기 위한 대의에 함께해주신 김종훈 후보의 크고 용기 있는 결단에 깊은 감사와 존경을 드린다”고 말했다.



앞서 김상욱 후보가 당초 양당 합의와 달리 역선택 방지 조항 누락을 문제 삼으며 단일화 절차가 파행됐다.



전희영 진보당 경남지사 후보는 후보 사퇴 후 김경수 민주당 후보 지지 선언을 했다. 전 후보는 “경남에서 국민의힘을 심판하고, 내란을 완전히 끝내고자 김 후보로 조건 없는 단일화를 결심했다”고 밝혔다. 김경수 후보는 “내란의 비극을 낳은 낡은 정치체제를 개혁하고, 경남도민의 직접적 정치 참여와 연합정치를 통해 민주진보적 도정을 실현할 것”이라고 말했다.

