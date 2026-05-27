정청래 “탄핵당한 대통령이 부끄러움 모르고 돌아다녀”

국힘 유세 전면 나선 박근혜 비판 “탄핵 정당했나” 띄운 신동욱에 여당 “윤어게인 이은 박어게인”

정청래 더불어민주당 대표(사진)는 27일 6·3 지방선거 국민의힘 선거 유세 지원에 나선 박근혜 전 대통령을 두고 “국정농단으로 국민께 엄청난 실망을 주고 촛불혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”고 말했다. 박 전 대통령이 사실상 국민의힘 선거대책위원장 역할을 하자 견제에 나선 것으로 풀이된다.



정 대표는 이날 충남 논산시에서 열린 민주당 중앙선거대책위원회 회의에서 이같이 말했다.



정 대표는 또 “탄핵당해 대통령 직위를 상실한 사람을 선거운동에 투입하는 국민의힘을 보니 저러니까 내란 음모 정당, 윤어게인 정당이라는 소리를 듣는 게 아닌가 한다”고 말했다. 정 대표는 “국민의힘은 아직 내란의 꿈에서 깨어나지 못하고, 내란을 위한 공천인가 공천을 위한 내란인가 할 정도로 퇴행적 모습을 보인다”며 “역사를 거꾸로 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하는, 뻔뻔하고 성찰이 없는 모습에 국민이 준엄한 심판을 해달라”고 말했다.



민주당 충남도당위원장인 이정문 의원도 회의에서 “국민의힘이 헌정사상 최초로 국민의 심판을 받았던 국정농단 박근혜 전 대통령 방문까지 선거에 활용하며 과거 정치의 상징을 불러내고 있다”면서 “과거에 대한 반성과 쇄신은 없고 정치적 동원에 기대고 있는 것”이라고 지적했다.



조승래 민주당 사무총장은 이날 기자간담회에서 신동욱 국민의힘 수석최고위원이 전날 CBS 라디오에서 “(박 전 대통령 탄핵이) 과연 정당한 탄핵이었는가에 대한 국민적 관심을 다시 불러일으키는 계기가 될 것”이라고 말한 것을 두고 “윤어게인에 이어 박어게인까지 가자는 말씀 같다”며 “정치적·사법적·역사적 판단이 끝난 문제이고 국민은 관심이 없을 것”이라고 말했다.

