코스피 급등에 외국인 국내 주식 평가액도 ‘쑥’

올해 1분기 말 순대외 금융자산 2분기 연속 감소해 ‘7536억달러’ 외국인 한국 주식 보유액 급증 탓

올해 1분기 말 한국의 순대외 금융자산이 두 분기 연속 감소했다. 국내 증시가 급등하며 외국인의 국내 주식 보유액이 많이 늘었기 때문이다.



한국은행이 27일 발표한 ‘1분기 국제투자대조표’를 보면, 1분기 말 기준 순대외 금융자산(대외금융자산-대외금융부채)은 7536억달러로 전 분기 말(8857억달러)에 비해 1321억달러 감소했다. 2개 분기 연속 줄어든 것으로, 감소폭은 지난해 4분기에 이어 역대 두 번째로 컸다.



순대외 금융자산이 감소했다는 건 외국인들의 국내 투자를 의미하는 대외금융부채가 국내 투자자들의 해외 투자액인 대외금융자산보다 더 큰 폭으로 늘어났다는 뜻이다.



대외금융자산은 전 분기 대비 150억달러 늘어난 2조8826억달러를 기록했다.



국내 기업이 대미 지분투자를 늘리면서 해외 직접투자가 154억달러 증가했고, 같은 기간 외국 파생금융상품 투자가 157억달러 늘었다. 하지만 국내의 해외 증권(주식·채권) 투자액이 151억달러 감소했다. 이른바 ‘서학개미’들은 1분기에도 외국 주식을 275억달러 순매수했지만, 미국 증시가 조정을 받으면서 보유 주식의 가치가 368억달러 감소했다. 외국 채권 투자액도 금리 상승으로 채권 가치가 떨어지면서 58억달러 줄었다.



반면 1분기 대외금융부채는 전 분기 대비 1471억달러 늘어 2조1290억달러였다. 증가폭으로 역대 4위였다.



1분기 코스피 지수가 급등하면서 외국인의 한국 주식 보유액은 전 분기 대비 1221억달러 늘어 1조325억달러를 기록했다. 외국인이 일부 수익을 실현하며 주식을 424억달러 순매도했지만, 보유한 주식 가치가 1645억달러나 뛰어 순매도액을 압도했다.



대외채권에서 대외채무를 뺀 순대외 채권은 3655억달러로 전 분기 말보다 76억달러 감소했다. 대외 지급 능력을 보여주는 준비자산 대비 단기외채 비율은 43.3%로 전 분기 말보다 1.4%포인트 상승했다. 문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “경상수지 흑자 누적이 해외 투자로 이어지며 순대외 금융자산이 (2024년) 1조달러를 넘기기도 했지만 지난해 하반기부터 국내 반도체 기업을 중심으로 주가가 상승하면서 대외부채가 증가했다”고 했다.

