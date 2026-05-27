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본문 요약

코스피 지수가 27일 또 사상 최고치를 갈아치웠다.

그러나 이날 유가증권시장에 상장된 종목의 90%가량이 하락하는 등 상승세가 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주에만 집중되면서 증시의 'K자 양극화'가 심화하고 있다.

이날 코스피 상승은 반도체주를 중심으로 한 미국 증시 강세, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드 상장 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

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삼전·닉스만 웃는 ‘양극화’ 증시

입력 2026.05.27 21:46

  • 이보라 기자

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코스피 사상 최고치 기록한 27일

상승 75·하락 826개…코스닥 ↓

삼전·닉스만 웃는 ‘양극화’ 증시

코스피 지수가 27일 또 사상 최고치를 갈아치웠다. 그러나 이날 유가증권시장에 상장된 종목의 90%가량이 하락하는 등 상승세가 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주에만 집중되면서 증시의 ‘K자 양극화’가 심화하고 있다. 전문가들은 당분간 중소형주와 코스닥시장이 소외되고 특정 업종 쏠림 현상이 이어지면서 증시 전반에 변동성이 커질 우려가 있다고 전망했다.

이날 코스피는 전날보다 181.19포인트(2.25%) 오른 8228.70에 상승 마감했다. 전날 8000선을 돌파한 지 하루 만에 사상 최고치를 또 새로 쓴 것이다.

지수는 이날 오전 5% 가까이 급등해 장중 한때 8450선까지 치솟았다. 급등세에 코스피 시장에는 오전 한때 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 일시효력정지)가 발동되기도 했다.

이날 코스피 상승은 반도체주를 중심으로 한 미국 증시 강세, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

반도체 투톱인 삼성전자는 이날 전장보다 2.68% 오른 30만7000원에, SK하이닉스는 9.31% 폭등한 224만3000원에 마쳤다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액이 이날 기준 총 33조원을 돌파하면서 코스피 전체 시가총액의 약 50%에 육박했다. SK하이닉스 시가총액은 이날 사상 처음으로 1조달러를 넘어서며 국내에서 삼성전자에 이어 두 번째로 ‘1조달러 클럽’에 진입했다.

대형주>중소형주, 코스피>코스닥…격차 더 커져

반도체주 랠리에 따른 코스피 상승세가 이어지고 있지만 양극화는 커지는 모습이다. 이날 유가증권시장에서 하락한 종목 수는 826개로, 상승한 종목(75개)의 10배가 넘었다. 보합권은 17개였다. 대형주와 중소형주 간 흐름도 달랐다. 이날 코스피 대형주 지수는 전장 대비 2.69% 상승했지만, 중형주 지수는 2.96% 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “반도체 대형주 중심의 쏠림 현상이 심화되고 있다”면서 “외국인 투자자는 삼성전자와 SK하이닉스를 집중적으로 순매수하며 두 종목이 코스피 강세를 견인했다”고 말했다.

코스피 시장과 코스닥 시장 간 격차도 커지고 있다. 코스닥 지수는 이날 전장 대비 39.39포인트(3.36%) 내린 1133.13에 마쳤다. 코스닥 역시 전체 1822개 중 하락 종목은 1507개에 달했다. 보합 종목은 31개였다. 한지영 키움증권 연구원은 “쏠림 업종의 일시적인 차익실현 물량, 급격한 주가 되돌림, 증시 전반에 걸친 변동성 확대 등의 잠재적인 부작용에 재차 노출될 가능성이 있다”고 밝혔다.

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