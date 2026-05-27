“나무호 타격한 비행체는 이란 대함미사일 가능성”

이란 해군·혁명수비대 등이 사용 정부, 조사 결과 발표 “대사 초치”

정부가 호르무즈 해협 내에서 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체가 이란산 대함미사일일 가능성이 크다고 27일 밝혔다. 외교부는 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 초치해 항의했다. 정부는 “여러 증거가 이란 쪽을 향하고 있다”면서도 공격 주체를 단정적으로 밝히지 않았고, 공격 고의성에 대해서도 “확정하기가 매우 어렵다”고 했다.



박윤주 외교부 1차관은 외교부 청사에서 브리핑을 열고 나무호 피격 사태에 대한 범정부 합동조사 결과를 발표했다. 박 차관은 “나무호는 총 2번의 미상 비행체의 공격을 받았으며, 첫 번째 탄두는 불폭, 두 번째 탄두는 기폭됐다”며 “비행체는 이란에서 개발된 누르 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 밝혔다.



정부는 비행체 엔진이 이란산 터보제트 엔진과 유사했고, 부품에 이란의 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 확인됐다고 했다. 탄두는 이란산 대함미사일 누르 또는 카데르의 탄두 형상과 유사했고, 기체는 하늘색으로 도색돼 있는데 누르 계열의 도장 및 색상과 같다고 밝혔다. 전자기판 잔해물이 20~30년 전 생산된 것으로 추정돼 구형 미사일일 가능성이 높다고 했다.



합동조사단 일원으로 브리핑에 동석한 류윤상 해군 제독은 “두 발을 쐈다는 것은 피해를 입히겠다는 의도를 가지고 쏜 것”이라고 했다.



박 차관은 “주한 이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달하며, 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정”이라고 말했다. 외교부는 브리핑 후 쿠제치 대사를 초치했다. 정부가 이란을 나무호 공격 주체로 사실상 특정한 것이라는 해석이 나온다.



쿠제치 대사는 초치된 후 기자들과 만나 “개인적으로 한국 선박에 발생한 피해에 대해 유감의 말씀을 드린다”며 “이란은 이 문제와 관련해 절대로 개입된 게 없다”고 했다.



정부, 실익 고려 메시지 수위 조절…이란 대사, 개입 부인



다만 정부는 공격 주체가 이란이라고 단정적으로 말하지 않았다. 박 차관은 ‘나무호 공격 배후에 이란이 있다고 결론을 낸 것이냐’는 질문에 “여러 가지 증거가 이란 쪽을 향하고 있다고 말씀을 드릴 수 있겠다”고 했다. 또 “이란 내부의 상황에 대해 구체적으로 주체를 확정하기는 매우 어렵다”고 했다. 한국 선박을 고의로 겨냥했는지도 “입증하기 어렵다”고 했다.



정부가 호르무즈 해협 내에 한국 선박 25척이 남아 있는 것을 고려해 메시지 수위를 조절했다는 평가가 나온다. 성일광 서강대 유로메나연구소 교수는 “정부가 이란 소행이라고 밝히더라도 이란이 시인하거나 사과할 가능성은 낮아 실익 없이 외교적 파장이 커질 수 있다”며 “이 정도 선에서 정리하고, 해협에 갇혀 있는 배들을 통과시켜 실익을 얻는 방안을 검토할 수도 있을 것”이라고 했다. 유지훈 한국국방연구원 연구위원은 “발사 원점 식별이 제한되는 상황에서는 단정적 표현을 피하고, 확인된 무기체계 등을 중심으로 이란 측에 공식 설명, 재발 방지, 피해 보상 문제를 제기하는 것이 바람직하다”고 했다.



박 차관이 “조사 결과를 투명하게 공개하고 사실에 기반해 절제되고, 종합적인 외교적 대응을 함으로써 국민의 안전과 갇혀 있는 선박들이 안전하게 돌아오도록 노력하는 과정의 일환”이라고 했는데, 같은 맥락으로 해석된다.



정부가 이란에 보다 강한 메시지를 내야 한다는 지적도 있다. 장지향 아산정책연구원 지역연구센터장은 “이란 혁명수비대가 한국을 더 얕잡아 볼 가능성이 있다”며 “이란 소행이라고 직접 말하기 부담스럽다면 호르무즈 해협의 자유항행 원칙을 추구하는 다국적 협의체 참여 의지를 더 적극적으로 밝혀야 한다”고 했다.

