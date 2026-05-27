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카카오 노사, 2차 조정도 결렬···노조 쟁의권 확보

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본문 요약

카카오 노사 간 임금교섭 2차 조정이 결렬됐다.

그러나 결국 조정이 결렬되면서 본사 파업 위기감도 커졌다.

카카오노조는 이번 조정 결렬로 쟁의권을 확보해 합법적으로 파업에 돌입할 수 있게 된다.

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카카오 노사, 2차 조정도 결렬···노조 쟁의권 확보

입력 2026.05.27 23:08

수정 2026.05.27 23:18

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서승욱 카카오 노조 지회장이 27일 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정 회의에 참석, 조정회의실로 들어가고 있다. 연합뉴스

서승욱 카카오 노조 지회장이 27일 경기 수원시 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정 회의에 참석, 조정회의실로 들어가고 있다. 연합뉴스

카카오 노사 간 임금교섭 2차 조정이 결렬됐다. 카카오 노조는 쟁의권을 확보해 파업에 돌입할 수 있게 됐다.

27일 업계에 따르면 금일 경기지방노동위원회에서 진행된 2026년 임금교섭 관련 2차 조정회의 결과에서 노사 간 합의에 이르지 못해 조정이 중지됐다.

카카오노사는 이날 오후 3시부터 임금 인상률과 성과급 규모 등을 두고 협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했다. 500만원 상당의 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급에 포함할지를 두고 노사 간 의견이 엇갈린 것으로 전해졌다. 노조 측은 계열사의 고용불안 해소도 사측에 요구한 것으로 알려졌다.

앞서 카카오 노사는 지난 18일 1차 조정에서 접점을 찾지 못하면서 한 차례 조정 기일을 연장했다. 그러나 결국 조정이 결렬되면서 본사 파업 위기감도 커졌다.

카카오노조는 이번 조정 결렬로 쟁의권을 확보해 합법적으로 파업에 돌입할 수 있게 된다. 지난 20일 결의대회에서 파업 찬성투표가 가결됨에 따라 언제든 파업이 진행될 수 있다. 카카오 노조는 향후 조합원 의견을 수렴해 쟁의행위에 나설 것으로 보인다.

다만 아직 구체적인 파업 일정이 잡히지 않은 만큼 파업 전에 노사 간 자율 협의로 돌파구가 마련될 수도 있다.

카카오는 이날 “조정 절차 이후에도 노동조합과의 대화 창구를 열어두고 합의를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

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