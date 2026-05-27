카카오 노사, 2차 조정도 결렬···노조 쟁의권 확보

카카오 노사 간 임금교섭 2차 조정이 결렬됐다. 카카오 노조는 쟁의권을 확보해 파업에 돌입할 수 있게 됐다.

27일 업계에 따르면 금일 경기지방노동위원회에서 진행된 2026년 임금교섭 관련 2차 조정회의 결과에서 노사 간 합의에 이르지 못해 조정이 중지됐다.

카카오노사는 이날 오후 3시부터 임금 인상률과 성과급 규모 등을 두고 협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했다. 500만원 상당의 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급에 포함할지를 두고 노사 간 의견이 엇갈린 것으로 전해졌다. 노조 측은 계열사의 고용불안 해소도 사측에 요구한 것으로 알려졌다.

앞서 카카오 노사는 지난 18일 1차 조정에서 접점을 찾지 못하면서 한 차례 조정 기일을 연장했다. 그러나 결국 조정이 결렬되면서 본사 파업 위기감도 커졌다.

카카오노조는 이번 조정 결렬로 쟁의권을 확보해 합법적으로 파업에 돌입할 수 있게 된다. 지난 20일 결의대회에서 파업 찬성투표가 가결됨에 따라 언제든 파업이 진행될 수 있다. 카카오 노조는 향후 조합원 의견을 수렴해 쟁의행위에 나설 것으로 보인다.

다만 아직 구체적인 파업 일정이 잡히지 않은 만큼 파업 전에 노사 간 자율 협의로 돌파구가 마련될 수도 있다.

카카오는 이날 “조정 절차 이후에도 노동조합과의 대화 창구를 열어두고 합의를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.