‘붉은 땅’ 박근혜 근거지 대구 달성군서 이진숙과 격전 중인 ‘파란옷의 남자’

‘보수 텃밭’ 달성, 보궐서 민주당 박형룡 의외의 선전 이진숙과 오차 범위 내 접전···중도층선 더 선호 대구 출신, 대구서만 6차례 민주·무소속 출마 이력 국힘 “지역 내 동정 여론···상당히 올라와 긴장”

박근혜 전 대통령의 정치적 고향이자 보수 핵심 지지 지역인 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 박형룡 더불어민주당 후보가 이진숙 국민의힘 후보와 예상 밖 접전을 벌이며 판세를 흔들고 있다. 대구에서만 일곱 번째 도전에 나선 박 후보를 향한 동정 여론이 형성되면서 지역 정치권에선 대이변의 가능성도 거론되고 있다.

국민의힘 관계자는 27일 경향신문에 “지역 내 박 후보에 대한 동정 여론이 있다”며 “상당히 치고 올라와서 긴장하고 있다”고 전했다.

대구 달성군 국회의원 보궐선거는 해당 지역구 의원이던 추경호 전 국민의힘 의원이 대구시장 후보로 출마하면서 실시된다. 박 후보는 21대, 22대 총선 당시 달성군에 출마해 모두 추 후보와 맞붙어 20%대 득표에 그치며 낙선했지만, 이번 선거에선 이 후보와 접전 양상을 보인다.

에이스리서치가 대구MBC 의뢰로 지난 17~18일 달성군 유권자 504명을 대상으로 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%P)를 보면, 이 후보 48.5%, 박 후보 41.7%로 오차범위 내 접전을 벌였다. 중도층의 박 후보에 대한 지지율은 58.1%로 이 후보(30.5%)보다 높았다. 특히 반드시 투표하겠다는 적극 투표층 지지도는 이 후보가 49.3%, 박 후보가 46.8%로 초접전 양상을 보였다.

한국리서치가 KBS대구방송총국 의뢰로 지난 5~6일 달성군 유권자 500명을 대상으로 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%P)에서도 이 후보 38.9%, 박 후보 30.5%로 오차범위 내 격차를 기록했다. 두 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

박 후보는 대구 출생으로 경북대 총학생회장과 국회의원 보좌관 등을 지냈다. 그는 1996년 대구 수성갑 국회의원 선거를 시작으로 2024년 22대 총선까지 6번 대구에서 무소속 또는 민주당 후보로 출마했다. 달성군 국회의원 출마는 이번이 세 번째 도전이다. 반면 이 후보는 국민의힘의 대구시장 경선에서 공천 배제(컷오프)된 이후 지역 연고가 없는 달성군에 단수공천됐다. 높은 국정 지지율을 보이는 이재명 대통령, 김부겸 민주당 대구시장 후보와의 시너지에 대한 기대감과 함께 박 후보를 향한 동정 여론까지 더해지면서 예상 밖 접전이 펼쳐지고 있다는 분석이 나온다.

박 후보는 이날 통화에서 “대구에서 일곱 번째 도전한다는 건 보통의 사람은 하기 힘든 지역에 대한 애정과 진정성”이라며 “달성군에서 세 번째 도전하는 것에 대해 우리 군민들은 (저를) 안타깝게 생각도 하시면서 또 여당 후보니까 이번에는 달성군 발전에는 더 도움이 되겠다고 생각하시는 것 같다”고 말했다.

이 후보 캠프 관계자는 “이 후보가 달성에 왔는지도 모르는 분들이 많이 계셨을 때 이뤄진 여론조사이지 않나”라며 “유세 현장에 가보면 시장 분위기는 8대 2 정도로 느껴질 정도로 거의 압도적”이라고 밝혔다.