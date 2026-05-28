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본문 요약

박근혜 전 대통령의 정치적 고향이자 보수 핵심 지지 지역인 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 박형룡 더불어민주당 후보가 이진숙 국민의힘 후보와 예상 밖 접전을 벌이며 판세를 흔들고 있다.

박 후보는 21대, 22대 총선 당시 달성군에 출마해 모두 추 후보와 맞붙어 20%대 득표에 그치며 낙선했지만, 이번 선거에선 이 후보와 접전 양상을 보인다.

에이스리서치가 대구MBC 의뢰로 지난 17~18일 달성군 유권자 504명을 대상으로 조사한 결과를 보면, 이 후보 48.5%, 박 후보 41.7%로 오차범위 내 접전을 벌였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘붉은 땅’ 박근혜 근거지 대구 달성군서 이진숙과 격전 중인 ‘파란옷의 남자’

입력 2026.05.28 06:00

수정 2026.05.28 09:00

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘보수 텃밭’ 달성, 보궐서 민주당 박형룡 의외의 선전

이진숙과 오차 범위 내 접전···중도층선 더 선호

대구 출신, 대구서만 6차례 민주·무소속 출마 이력

국힘 “지역 내 동정 여론···상당히 올라와 긴장”

박형룡 더불어민주당 달성군 국회의원 보궐선거 후보가 21일 대구 달성군 화원시장에서 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박형룡 더불어민주당 달성군 국회의원 보궐선거 후보가 21일 대구 달성군 화원시장에서 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령의 정치적 고향이자 보수 핵심 지지 지역인 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 박형룡 더불어민주당 후보가 이진숙 국민의힘 후보와 예상 밖 접전을 벌이며 판세를 흔들고 있다. 대구에서만 일곱 번째 도전에 나선 박 후보를 향한 동정 여론이 형성되면서 지역 정치권에선 대이변의 가능성도 거론되고 있다.

국민의힘 관계자는 27일 경향신문에 “지역 내 박 후보에 대한 동정 여론이 있다”며 “상당히 치고 올라와서 긴장하고 있다”고 전했다.

대구 달성군 국회의원 보궐선거는 해당 지역구 의원이던 추경호 전 국민의힘 의원이 대구시장 후보로 출마하면서 실시된다. 박 후보는 21대, 22대 총선 당시 달성군에 출마해 모두 추 후보와 맞붙어 20%대 득표에 그치며 낙선했지만, 이번 선거에선 이 후보와 접전 양상을 보인다.

에이스리서치가 대구MBC 의뢰로 지난 17~18일 달성군 유권자 504명을 대상으로 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%P)를 보면, 이 후보 48.5%, 박 후보 41.7%로 오차범위 내 접전을 벌였다. 중도층의 박 후보에 대한 지지율은 58.1%로 이 후보(30.5%)보다 높았다. 특히 반드시 투표하겠다는 적극 투표층 지지도는 이 후보가 49.3%, 박 후보가 46.8%로 초접전 양상을 보였다.

한국리서치가 KBS대구방송총국 의뢰로 지난 5~6일 달성군 유권자 500명을 대상으로 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%P)에서도 이 후보 38.9%, 박 후보 30.5%로 오차범위 내 격차를 기록했다. 두 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

박 후보는 대구 출생으로 경북대 총학생회장과 국회의원 보좌관 등을 지냈다. 그는 1996년 대구 수성갑 국회의원 선거를 시작으로 2024년 22대 총선까지 6번 대구에서 무소속 또는 민주당 후보로 출마했다. 달성군 국회의원 출마는 이번이 세 번째 도전이다. 반면 이 후보는 국민의힘의 대구시장 경선에서 공천 배제(컷오프)된 이후 지역 연고가 없는 달성군에 단수공천됐다. 높은 국정 지지율을 보이는 이재명 대통령, 김부겸 민주당 대구시장 후보와의 시너지에 대한 기대감과 함께 박 후보를 향한 동정 여론까지 더해지면서 예상 밖 접전이 펼쳐지고 있다는 분석이 나온다.

박 후보는 이날 통화에서 “대구에서 일곱 번째 도전한다는 건 보통의 사람은 하기 힘든 지역에 대한 애정과 진정성”이라며 “달성군에서 세 번째 도전하는 것에 대해 우리 군민들은 (저를) 안타깝게 생각도 하시면서 또 여당 후보니까 이번에는 달성군 발전에는 더 도움이 되겠다고 생각하시는 것 같다”고 말했다.

이 후보 캠프 관계자는 “이 후보가 달성에 왔는지도 모르는 분들이 많이 계셨을 때 이뤄진 여론조사이지 않나”라며 “유세 현장에 가보면 시장 분위기는 8대 2 정도로 느껴질 정도로 거의 압도적”이라고 밝혔다.

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