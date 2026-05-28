‘알테쉬’ 어린이 우산·우비, 납 범벅에 찔림 위험도

서울시 32개 대상 안전성 검사 10개 ‘부적합’ 우·양산은 납, 우비에선 발암물질 초과 검출

알리익스프레스 등 해외 온라인 플랫폼에서 판매 중인 어린이용 우양산·우비·의류잡화·완구 제품 일부가 국내 안전기준을 충족하지 못한 것으로 나타났다.

서울시는 알리익스프레스·테무·쉬인에서 판매하는 어린이용 우양산·우비·의류잡화·완구 등 32개 제품에 대해 안전성 검사를 한 결과 10개 제품이 부적합 판정을 받았다고 28일 밝혔다. 시험 대상 제품은 어린이 선글라스 4개, 우양산 12개, 우비 6개, 의류잡화 6개, 초저가 제품 4개였다.

어린이용 우양산 4개 제품이 안전기준에 부적합했다. 2개 제품은 우산살 고정대와 버튼 고정핀에서 국내 기준치(㎏당 100㎎ 이하)를 각각 1.1배, 5.8배 초과한 납이 검출됐다. 납은 안전기준 이상으로 노출되면 생식기능에 해를 끼치고 암 위험도 증가할 수 있다.

우양산 3개 제품은 끝 살과 커버(말단부) 부분에 문제가 있었다. 일부 제품은 끝 살이 날카롭거나 지름이 최소 1.6㎜로 기준치(2㎜ 이상)보다 짧았다. 커버 역시 쉽게 분리되거나 구 또는 반구 형태가 아니었고, 지름이 최소 3.2㎜로 기준치(9㎜ 이상)에 못 미쳤다. 서울시는 “사용 중 베이거나 찔릴 수 있어 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.

어린이용 우비 1개 제품은 지퍼 보강재에서 내분비계 교란 물질인 프탈레이트계 가소제가 기준치(디에틸헥실프탈레이트 등 7종 총합 0.1% 이하)를 3.6배 초과했다. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP)는 국제암연구소가 지정한 인체발암가능물질(2B등급)이다. 다른 우비 제품은 머리 쪽 조임끈이 박음질 돼 있지 않고 아동복에 사용이 금지된 자유단(줄)과 장식물이 달려 있었다. 이는 걸림·끼임·질식 사고로 이어질 수 있다.

의류잡화 2개 제품은 수소이온농도(pH)가 9.0 이상으로 기준 범위(4.0~7.5)를 벗어났다. 섬유 제품 pH가 기준치를 벗어나 강산성 또는 강알칼리성을 띠는 경우 피부 자극과 알레르기성 접촉 피부염을 유발할 수 있다. 이 중 상하의 세트 제품 하의에서 내분비계 교란 물질인 노닐페놀이 기준치(㎏당 100㎎ 이하)보다 4.3배 많이 검출됐다.

완구류인 키캡 키링 1개는 고리 부분 납이 기준치를 최대 1.7배 초과했고, 연결부 비틀림 시험 결과 날카로운 부분이 생겼다. 목재 장난감 또한 날카로운 끝부분 때문에 안전사고 우려가 있는 것으로 나타났다.

서울시는 해외 온라인플랫폼에 부적합 판정을 받은 10개 제품 판매 중단을 요청했다. 안전성 검사 결과는 서울시 홈페이지(seoul.go.kr) 또는 서울시전자상거래센터 홈페이지(ecc.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다.