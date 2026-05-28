신세계그룹이 지난 26일 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 행사에 대한 자체 조사 결과를 내놨다. 행사 기획의 고의성을 밝히진 못 했지만, 기획이 실행되기 전까지 보고 라인에 있던 단 한 명도 문제를 지적하지 않는 등 “스타벅스코리아 내부의 사회적·역사적 민감성 부재를 드러냈다”고 반성했다. 1주일이라는 짧은 기간과 강제력을 동원할 수 없는 한계를 감안하면, 아쉽긴 하지만 일견 납득할 수 있는 조사 결과다.

하지만 비판 여론을 돌리는 데에는 실패했다. 정용진 회장이 대국민 사과까지 했는데도 불매운동은 확산일로다. 가장 큰 이유는 ‘고의성이 없다는 주장을 믿지 못하겠다’는 것이다. 사태 발생 이후 주말, 밤낮 없이 사태 수습에 골머리를 썩였다는 신세계그룹 담당 임직원들로서는 언제 끝날지 모를 답답한 상황이 계속되고 있다.

시민들은 왜 정 회장과 신세계의 말을 믿지 못할까. 불매운동은 왜 이렇게 커졌을까. 연매출 3조원·직원 2만명이 넘는 스타벅스코리아는 정말 이대로 위기를 맞을까.

시민들이 이번 사태에 분노하는 배경엔 정 회장의 논란이 된 과거 언행이 자리잡고 있다. 정 회장은 2021년 SNS에 음식 사진 등과 함께 ‘미안하고 고맙다’란 문구를 반복해 올렸다. 문재인 전 대통령이 세월호 희생자와 관련해 쓴 표현을 조롱한 것으로 해석됐다. 정 회장은 그 무렵 ‘나는 공산당이 싫어요’ ‘멸공’과 같은 표현도 반복해 게시했다. 대기업 오너가, 정치적 입장을, 정제되지 않은 방식으로 마구 쏟아낸 것이다. 일부는 ‘노빠꾸 정용진’에 열광했지만, 신세계그룹엔 정 회장의 ‘극우’ 이미지가 더해졌다.

대기업 오너 또한 시민이기에 역사적·사회적 현안에 대한 입장을 갖는 것은 당연하다. 하지만 대중은 오너의 말과 행동을 그 기업집단 전체의 입장과 잘 분리해서 생각하지 않는다. 그렇기에 오너는 ‘표현의 자유’를 누리기에 앞서 자신의 행동이 초래할 결과를 책임질 수 있을지를 먼저 생각해야 한다. 그 표현이 특정 집단에 대한 혐오로 해석될 여지가 있다면 더더욱 그렇다.

배우 박정민은 지난 2월 자신의 출판사 ‘무제’ 유튜브 채널에서 소설가 김홍과 대화하면서 이렇게 말했다. “어떤 일들이 있을 때 저는 중립을 지키고 있어야(해요). 저는 여럿이서 일하는 사람이기 때문에 (제가 나서면) 누군가한테 피해를 주죠. 저의 생각이 있어도 생각을 표현하지 않는 것이 저의 직업적인 윤리이기도 해요.”

재계 순위 11위인 신세계그룹을 이끄는 정 회장에게 딸린 사람은 배우 한 명의 그것과 비할 바가 아니다. 공정거래위원회 기업집단포털에 공개된 자료를 보면, 신세계그룹의 상시종업원 수는 6만7111명이다. 신세계그룹 협력사와 주주 등까지 감안하면 그 수는 훨씬 더 많다. 과장을 좀 보태면, 정 회장의 말 한 마디에 이들의 생계가 좌우될 수도 있다. 실제로 정 회장의 멸공 논란 직후 신세계는 주가 하락을 경험했다.

그래서 정 회장의 사과는 많이 아쉽다. 정 회장은 “스타벅스코리아 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 봐달라”고 국민들에게 당부했다. 하지만 정 회장이 진정으로 직원들을 생각했다면 국민을 향한 당부보다 본인의 과거 섣부른 언행에 대한 반성을 먼저 했어야 했다. 정 회장의 과거 행동으로 인해 신세계그룹에 묻어있는 부정적 이미지를 걷어내지 못한다면 이번 사태에 대해 어떤 대책을 내놓든 대중은 그 진정성을 믿지 않을지 모른다.