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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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슬그마니 다가온 ‘폭염’···올여름 이것만 기억하세요

입력 2026.05.28 07:23

처서를 하루 앞두고 폭염이 계속되고 있는 지난해 8월22일 서울 성동구 서울숲을 방문한 한 시민이 낮잠을 자고 있다. 한수빈 기자

처서를 하루 앞두고 폭염이 계속되고 있는 지난해 8월22일 서울 성동구 서울숲을 방문한 한 시민이 낮잠을 자고 있다. 한수빈 기자

올여름 폭염이 평년보다 더 심할 수 있다는 전망이 나오면서 온열질환에 대한 우려가 커지고 있습니다. 올해는 역대 가장 이른 시점인 지난 15일 이미 온열질환 추정 사망자가 발생했고 기상청도 올여름 폭염과 열대야 발생 가능성이 평년보다 높다고 전망했습니다.

질병관리청이 전국 500여개 응급실과 함께 운영 중인 온열질환 감시체계에 따르면 지난 15일부터 26일까지 발생한 온열질환자는 모두 111명으로 집계됐습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 2배 이상 많은 수준입니다.

나 혹시 ‘온열질환’? 판단하려면

온열질환은 뜨거운 환경에 오래 노출될 때 발생하는 질환입니다. 대표적으로 열사병과 열탈진, 열경련, 열실신, 열부종 등이 있습니다.

이 가운데 가장 위험한 질환은 열사병입니다. 체온을 조절하는 신경계가 강한 열 자극을 견디지 못해 기능을 잃는 것으로, 심할 경우 생명까지 위협할 수 있습니다. 체온이 40도 이상으로 오르고 피부가 뜨겁고 건조해지는 증상이 나타난다면 즉시 119에 신고하고 환자를 시원한 곳으로 옮겨 몸을 식혀야 합니다.

체온 크게 안 올라도 어지럽다면

가장 흔하게 발생하는 온열질환은 열탈진입니다.

질병관리청에 따르면 2011년 온열질환 감시체계 운영 이후 지난해까지 발생한 온열질환자 2만9294명 가운데 절반이 넘는 1만6042명(54.8%)이 열탈진 환자였습니다.

열탈진은 땀을 많이 흘려 수분과 염분이 부족해질 때 발생합니다. 열사병처럼 체온이 크게 오르지는 않지만 땀이 많이 나고 어지럼증이나 피로감이 나타날 수 있습니다. 충분히 물을 마시고 시원한 곳에서 쉬는 것이 중요하며, 증상이 1시간 이상 이어질 경우 병원을 찾는 것이 좋습니다.

특히 주의해야 하는 사람은?

노인과 만성질환자는 온열질환에 더욱 취약합니다.

노인은 체온 조절 기능이 떨어지고 더위를 인지하는 능력도 낮아 위험이 큽니다. 실제로 2011년부터 올해까지 신고된 온열질환 사망자 267명 가운데 60세 이상이 174명으로 절반을 넘었습니다.

심뇌혈관질환자는 탈수로 인해 심장 부담이 커질 수 있고 당뇨병 환자는 수분 부족으로 혈당이 급격히 높아질 위험이 있습니다. 신장질환자의 경우에는 한꺼번에 많은 물을 마시면 부종이나 저나트륨혈증이 생길 수 있어 주의가 필요합니다.

온열질환, 이것만 기억하자

전문가들은 기본적인 생활 수칙만 잘 지켜도 온열질환을 충분히 예방할 수 있다고 강조합니다.

우선 몸을 시원하게 유지하는 것이 중요합니다. 헐렁하고 밝은색 옷을 입고, 샤워를 자주 하는 것이 도움이 됩니다. 갈증이 나지 않더라도 물을 자주 마시는 습관도 필요합니다. 다만 신장질환 등으로 수분 섭취를 조절해야 하는 경우에는 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

반면 술이나 카페인 음료는 체온을 높이고 탈수를 유발할 수 있어 되도록 피하는 것이 권장됩니다.

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