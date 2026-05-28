‘쉬었음’ 20대 후반, 코로나 이후 가장 큰 폭으로 늘어

구직 활동을 하지 않고 ‘그냥 쉬었다’고 답한 20대 후반 인구가 코로나19 팬데믹 이후 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

28일 국가통계포털 경제활동인구조사 마이크로데이터에 따르면, 지난 4월 25∼29세 비경제활동인구는 78만4000명으로, 지난해 4월과 비교해 3만7000명 늘었다.

4월을 기준으로 보면, 코로나19 대유행으로 비경제활동인구가 17만4000명 늘었던 2020년 이후 최대 증가 폭이다.

경제활동인구는 10만9000명 급감했다. 비경제활동인구가 급증한 데다, 인구 감소 추세 속에서 20대 후반 인구가 지난해 비해 7만2000명가량 줄었기 때문이다. 경제활동인구 감소 폭은 4월 기준 2013년 17만1000명 감소 이후 최대 폭 감소다.

20대 후반에서 중대한 질병 혹은 장애가 없지만 구직 활동을 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구도 지난해 4월 대비 3만1000명 늘어, 2020년 9만6000명 증가 이후 최대 증가 폭을 보였다. 전 연령층을 통틀어 쉬었음 인구는 22만8000명으로, 역시 2020년 4월 24만4000명 이후 가장 많다.

학교 등 정규 교육기관에 다니는 인구는 1만3000명 늘었다. 취업난을 겪으며 휴학하거나 졸업을 연기하는 식으로 학생 신분을 유지하는 쳥년이 늘고 있다는 분석이 나온다.