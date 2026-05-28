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이스라엘군, 레바논 남부 전역에 대피령···네타냐후 ‘헤즈볼라 공습 강화’ 발언 이틀만

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본문 요약

이스라엘군이 친이란 무장 정파 헤즈볼라 공격을 위해 레바논 남부 전역에 공습을 예고하는 주민 대피령을 내렸다.

아비하이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 "레바논 남부의 모든 주민은 헤즈볼라 요원, 시설 및 전투 장비로부터 멀리 떨어져 있을 것을 촉구한다"며 "이스라엘군은 민간인에게 피해를 줄 의도가 없다"고 말했다.

이스라엘군은 지난 3월 이란과의 전쟁에 헤즈볼라가 가담하면서 레바논 남부 전역에 대피령을 내린 바 있다.

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이스라엘군, 레바논 남부 전역에 대피령···네타냐후 ‘헤즈볼라 공습 강화’ 발언 이틀만

입력 2026.05.28 07:42

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

27일(현지시간) 레바논 남부의 마을 마아라케흐에서 한 주민이 이스라엘의 공습으로 폐허가 된 자신의 집 주변을 걷고 있다. AP연합뉴스

27일(현지시간) 레바논 남부의 마을 마아라케흐에서 한 주민이 이스라엘의 공습으로 폐허가 된 자신의 집 주변을 걷고 있다. AP연합뉴스

이스라엘군이 친이란 무장 정파 헤즈볼라 공격을 위해 레바논 남부 전역에 공습을 예고하는 주민 대피령을 내렸다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 헤즈볼라에 대한 공습을 강화하겠다고 밝힌 지 이틀만이다.

이스라엘군은 27일(현지시간) 성명을 통해 레바논 남부 전역의 주민들에게 자흐라니 강 이북으로 대피하라며 “강 이남의 모든 지역은 전투 구역으로 간주한다”고 경고했다.

아비하이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 “레바논 남부의 모든 주민은 헤즈볼라 요원, 시설 및 전투 장비로부터 멀리 떨어져 있을 것을 촉구한다”며 “이스라엘군은 민간인에게 피해를 줄 의도가 없다”고 말했다.

이스라엘군은 지난 3월 이란과의 전쟁에 헤즈볼라가 가담하면서 레바논 남부 전역에 대피령을 내린 바 있다. 군 당국은 최근 며칠 동안 레바논 남부의 특정 도시와 마을을 대상으로 일련의 국지적 대피령을 내린 바 있지만 남부 전역에 대피령을 내린 건 지난달 중순 레바논 정부와 휴전 발효 이후 처음이다. 이스라엘은 휴전 대상이 헤즈볼라가 아니기 때문에 휴전 위반은 아니라는 입장이다.

네타냐후 총리는 지난 25일 이스라엘군에 “(가속) 페달을 더 세게 밟으라”며 헤즈볼라를 겨냥한 공세를 강화하라고 지시했다. 이후 이스라엘군은 레바논 남부 나바티에를 비롯한 최소 50개 마을에 대피 경보를 발령하고 대규모 공습을 단행했다.

또 레바논 남부에서 작전 중인 이스라엘군은 국경 일대에 지정한 완충구역인 ‘옐로라인’ 너머로 지상 작전을 확대했다고 현지 언론이 전했다. 옐로라인은 이스라엘군이 헤즈볼라에 의한 안보 위협을 줄이겠다며 지난달 중순 남부 접경지역에 설정한 구역으로, 레바논 영토 내부로 10㎞ 깊이까지 뻗어 있다.

미·이란 협상 중에도 이스라엘 “헤즈볼라 공습 강화”··· 끝나지 않는 전쟁

미국과 이란의 정전 협상이 진행되는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격 강도를 높이겠다고 선언했다. 미 일간 뉴욕타임스와 이스라엘 매체 하레츠는 25일(현지시간) 네타냐후 총리가 소셜미디어 영상을 통해 “우리는 헤즈볼라와 전쟁 중”이라며 “페달에서 발을 떼지 않겠다. 오히려 더 밟으라고 지시...

https://www.khan.co.kr/article/202605261653011

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