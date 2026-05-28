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본문 요약

미국 백악관은 27일 이란 국영 방송이 보도한 양국 간 종전 양해각서 초안 내용이 "날조된 것"이라고 강하게 부인했다.

이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 MOU의 비공식 초안을 입수했다면서 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했다.

이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하기로 약속했으나, 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 이에 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 이 방송은 전한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백악관 “이란과 MOU에 ‘미군철수 포함’ 이란방송 보도는 날조”

입력 2026.05.28 08:11

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

27일(현지시간) 미국 백악관에 UFC 경기장 건설이 진행 중이다. AP연합뉴스

27일(현지시간) 미국 백악관에 UFC 경기장 건설이 진행 중이다. AP연합뉴스

미국 백악관은 27일(현지시간) 이란 국영 방송이 보도한 양국 간 종전 양해각서(MOU) 초안 내용이 “날조된 것”이라고 강하게 부인했다.

백악관은 이날 ‘신속대응 47’이라는 이름의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “이란이 통제하는 매체의 이 보도는 사실이 아니며, 그들이 공개한 MOU는 완전히 날조된 것”이라고 밝혔다.

이어 “누구도 이란 국영방송이 내보내는 것을 믿어서는 안 된다”며 “사실이 중요하다”고 강조했다.

이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 MOU의 비공식 초안을 입수했다면서 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했다.

이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하기로 약속했으나, 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 이에 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 이 방송은 전한 바 있다.

미국과 이란은 지난 주말부터 종전 MOU 체결 합의에 가까워졌다는 점을 시사해왔지만, 아직 타결 소식은 전해지지 않고 있다.

이를 두고 양측이 이란 핵 프로그램 해결이나 고농축 우라늄 처리 문제, 민간 선박의 호르무즈 해협 통항의 완전한 자유화 등 도널드 트럼프 미국 대통령이 요구해온 핵심 사안들을 놓고 신경전을 벌이고 있다는 관측이 많다.

이날 이란 국영방송의 보도를 백악관이 강하게 부인한 것은 이러한 신경전이 여전히 팽팽함을 보여주는 것으로 풀이된다.

[속보]미·이란 종전 협상안 초안에 “호르무즈 통행 한달 내 복원” 담겨···이란 매체 보도

미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 해상 봉쇄 해제를 종전 양해각서(MOU)에 담았다는 보도가 나왔다. 27일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이란 국영 TV는 이날 미·이란 간 종전 MOU의 비공개 초안을 입수해 이같이 보도했다. 초안에는 이란이 한 달 안에 호르무즈 해협을 지나는 상선 통행을 전쟁 이전 수준으로 복원하고, 미군은 해협 인근 해역에서 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605272150001

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