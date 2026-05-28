창간 80주년 경향신문

[속보] 로이터 “미국, 이란 군사 시설 추가 공습···드론 등 요격”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란과 협상을 진행 중인 미국이 이란의 군사시설에 대해 새로운 추가 공습을 감행했다고 로이터통신이 27일 보도했다.

미군 중부사령부가 25일 이란 남부에서 '자위권 차원의 공습'을 실시했다.

로이터통신에 따르면 중부사령부는 이날 성명을 통해 이번 공격이 기뢰를 설치하려던 이란 선박과 미사일 발사대를 대상으로 이뤄졌다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 로이터 “미국, 이란 군사 시설 추가 공습···드론 등 요격”

입력 2026.05.28 08:41

수정 2026.05.28 09:44

펼치기/접기
  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

이란과 협상을 진행 중인 미국이 이란의 군사시설에 대해 새로운 추가 공습을 감행했다고 로이터통신이 27일(현지시간) 보도했다.

로이터통신에 따르면, 미 정부 관계자들은 “미국이 이란의 군사시설에 공습을 감행했고, 호르무즈 해협의 해상 교통에 관한 것”이라고 말했다.

미군은 또 여러 대의 무인기를 요격·격추하고, 이란도 비슷한 위협을 가했다고 로이터통신은 전했다.

AP통신은 두 명의 미국 정부 관계자를 인용해 미국이 4대의 이란 드록을 요격하고, 다섯 번째 드론을 발사하려던 군사시설을 타격했다고 전했다.

이 소식에 앞서 이란 매체는 이란 남부 항구 도시 반다르 압바스에서 세 차례의 폭발음이 들렸으며 방어 체계가 가동됐다고 보도한 바 있다.

미군은 지난 25일 이란 남부에서 ‘자위권 차원의 공습’을 실시했다고 밝힌 바 있다. 당시 미군 중부사령부는 성명을 통해 기뢰를 설치하려던 이란 선박과 미사일 발사대를 대상으로 이뤄졌다고 밝혔다.

중부사령부는 이어 “이란군이 가하는 위협으로부터 우리 장병을 보호하기 위한 방어적 조치였다”며 “우리는 현재 진행 중인 휴전 기간에도 절제를 유지하며 우리 병력을 방어하기 위한 활동을 계속하고 있다”고 설명했다.

미군 중부사령부, 이란 남부 공습···“자위권 차원” 강조

미군 중부사령부가 25일(현지시간) 이란 남부에서 ‘자위권 차원의 공습’을 실시했다. 로이터통신에 따르면 중부사령부는 이날 성명을 통해 이번 공격이 기뢰를 설치하려던 이란 선박과 미사일 발사대를 대상으로 이뤄졌다고 밝혔다. 중부사령부는 이어 “이란군이 가하는 위협으로부터 우리 장병을 보호하기 위한 방어적 조치였다”며 “우리는 현재 진행 중인 휴전 기간...

https://www.khan.co.kr/article/202605260838001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글