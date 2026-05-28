日 사찰에 안중근 위패가…일본 간수도 추모한 이유 알린다

서경덕 성신여대 교수가 일본 미야기현에 남아 있는 안중근 의사 관련 유적을 시작으로, 해외 곳곳의 안 의사 발자취를 알리는 ‘글로벌 안중근 캠페인’을 본격 추진한다.

서 교수는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 일본 미야기현 구리하라시에 위치한 사찰 다이린지(대림사)를 방문했다고 밝혔다. 이곳은 안중근 의사의 위패와 함께, 중국 뤼순 감옥에서 안 의사를 담당했던 일본인 간수 치바 도시치의 위패가 함께 봉안된 장소다.

치바 도시치는 안 의사가 사형 집행을 앞두고 남긴 마지막 유묵인 ‘위국헌신 군인본분(爲國獻身 軍人本分)’을 전달받은 인물로 알려져 있다. 해당 글귀는 ‘나라를 위해 몸을 바치는 것은 군인의 본분’이라는 뜻으로, 안 의사가 생의 마지막 순간까지 조국 독립에 대한 신념을 굽히지 않았음을 보여주는 대표적인 유묵으로 꼽힌다.

치바 도시치는 이후 안 의사의 사상과 인품에 깊은 영향을 받아 일본 제국주의에 회의를 품고 고향으로 돌아가 평생 안 의사를 기리며 살았다고 전해진다. 하지만 두 사람의 인연과 관련 이야기는 그동안 국내외에 널리 알려지지 않았다는 평가를 받는다.

서 교수는 “그동안 잘 알려지지 않았던 안 의사와 치바 도시치의 이야기를 국내외에 소개하고 싶었다”며 “지난 안중근 의사 순국일에는 KB국민은행과 함께 관련 영상을 다국어로 제작해 글로벌 온라인 플랫폼을 통해 공개하기도 했다”고 설명했다.

그는 앞으로 중국 대련과 뤼순, 하얼빈 등 안 의사의 주요 활동 무대와 역사 유적지를 직접 찾아 추가 콘텐츠 제작에도 나설 계획이다. 한국어뿐 아니라 다양한 언어로 영상을 제작해 해외 이용자들의 접근성을 높인다는 구상이다.

이번 캠페인은 해외에 남아 있는 안중근 의사 관련 유적과 장소를 재조명해 일반 시민과 관광객들의 관심을 높이기 위한 프로젝트다. 단순한 역사 소개를 넘어, 안 의사 유해 발굴과 봉환 필요성에 대한 국제적 공감대를 확산시키는 데도 의미를 두고 있다.

서 교수는 “안중근 의사의 유해를 반드시 찾아 고국으로 모셔와야 한다는 여론 형성에도 조금이나마 힘을 보태고 싶다”고 말했다.