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본문 요약

대구시는 금호강 우안 일부 구간의 산책로 조성을 완료했다고 28일 밝혔다.

한편 대구시는 2030년까지 금호강 전 구간의 끊긴 산책로와 자전거길을 잇는 등 이른바 '금호강 100리길' 사업을 추진 중이다.

금호강 대구 구간을 대상으로 사업을 벌여 시민들이 여가와 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위한 의도다.

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‘금호강 100리길’ 속도 낸다···대구, 산책로 일부 구간 조성 완료

입력 2026.05.28 10:50

수정 2026.05.28 10:55

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  • 백경열 기자

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금호강 우안에 최근 새롭게 조성된 팔달산책로 일부 데크 구간의 모습. 대구시 제공

금호강 우안에 최근 새롭게 조성된 팔달산책로 일부 데크 구간의 모습. 대구시 제공

대구시는 금호강 우안 일부 구간의 산책로 조성을 완료했다고 28일 밝혔다.

신설된 산책로는 팔거천에서 동화천에 이르는 구간(약 5.9㎞)에 놓였다. 대구시는 이 구간이 단절돼 그간 시민들이 금호강을 따라 이동하는 데 불편을 겪었다고 설명했다.

시는 산책로를 따라 태양광 LED 바닥조명도 설치돼 야간 통행 시에도 안전하게 이동할 수 있다고 밝혔다. 산책로 신설은 낙동강유역환경청의 ‘금호강 동변지구 하천환경정비사업’ 중 하나로 추진됐다. 대구시가 산책로 신설을 적극 건의하면서 성사됐다.

대구시는 지난해 8월 완공된 동구 안심 일대 국가생태탐방로에 이어 이번 팔달산책로 완공을 계기로 금호강 친수공간 연결에 더욱 속도를 낼 계획이다. 기후에너지환경부 공모사업으로 추진 중인 ‘궁산 생태탐방로 조성사업’도 올해 말까지 설계를 마치고 착공에 들어갈 예정이다.

한편 대구시는 2030년까지 금호강 전 구간의 끊긴 산책로와 자전거길을 잇는 등 이른바 ‘금호강 100리길’ 사업을 추진 중이다. 금호강 대구 구간(약 40㎞)을 대상으로 사업을 벌여 시민들이 여가와 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위한 의도다.

장재옥 대구시 맑은물하이웨이추진단장은 “이번 산책로 준공으로 금호강 100리길 연결이 한 걸음 더 나아가게 됐다”며 “금호강 르네상스 5대 거점 개발과 100리길 연결 사업에 속도를 내 시민 누구나 즐길 수 있는 열린 금호강 시대를 앞당기겠다”고 말했다.

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