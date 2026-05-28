‘금호강 100리길’ 속도 낸다···대구, 산책로 일부 구간 조성 완료

대구시는 금호강 우안 일부 구간의 산책로 조성을 완료했다고 28일 밝혔다.

신설된 산책로는 팔거천에서 동화천에 이르는 구간(약 5.9㎞)에 놓였다. 대구시는 이 구간이 단절돼 그간 시민들이 금호강을 따라 이동하는 데 불편을 겪었다고 설명했다.

시는 산책로를 따라 태양광 LED 바닥조명도 설치돼 야간 통행 시에도 안전하게 이동할 수 있다고 밝혔다. 산책로 신설은 낙동강유역환경청의 ‘금호강 동변지구 하천환경정비사업’ 중 하나로 추진됐다. 대구시가 산책로 신설을 적극 건의하면서 성사됐다.

대구시는 지난해 8월 완공된 동구 안심 일대 국가생태탐방로에 이어 이번 팔달산책로 완공을 계기로 금호강 친수공간 연결에 더욱 속도를 낼 계획이다. 기후에너지환경부 공모사업으로 추진 중인 ‘궁산 생태탐방로 조성사업’도 올해 말까지 설계를 마치고 착공에 들어갈 예정이다.

한편 대구시는 2030년까지 금호강 전 구간의 끊긴 산책로와 자전거길을 잇는 등 이른바 ‘금호강 100리길’ 사업을 추진 중이다. 금호강 대구 구간(약 40㎞)을 대상으로 사업을 벌여 시민들이 여가와 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위한 의도다.

장재옥 대구시 맑은물하이웨이추진단장은 “이번 산책로 준공으로 금호강 100리길 연결이 한 걸음 더 나아가게 됐다”며 “금호강 르네상스 5대 거점 개발과 100리길 연결 사업에 속도를 내 시민 누구나 즐길 수 있는 열린 금호강 시대를 앞당기겠다”고 말했다.