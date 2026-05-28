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정청래 “평택을 김용남·조국 단일화, 현실적으로 어렵게 됐다”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 28일 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화가 "현실적으로 어렵게 됐다"고 밝혔다.

정 대표는 "당원들도 김용남을 지키자는 분들과 그렇지 않은 분들로 나뉘어 있다. 상당히 래디컬하게 맞붙어 있다"며 "그런데 김 후보는 이유야 어찌 됐건 당대표 직위가 찍힌 공천 후보자이고 등록을 했지 않나"라고 말했다.

정 대표는 "김 후보가 제기되는 의혹에 대해서는 본인이 적극적으로 해명하고 잘 헤쳐나갔으면 좋겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정청래 “평택을 김용남·조국 단일화, 현실적으로 어렵게 됐다”

입력 2026.05.28 11:08

  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 28일 국회 당대표실에서 열린 민주당 국토위·행안위 주최 전문가 긴급 좌담회 <서울의 안전 이대로 괜찮은가?>에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 28일 국회 당대표실에서 열린 민주당 국토위·행안위 주최 전문가 긴급 좌담회 <서울의 안전 이대로 괜찮은가?>에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 28일 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화가 “현실적으로 어렵게 됐다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “어제(27일) 양당 사무총장이 만났는데, (단일화) 무산이라기보다는 논의 자체가 없었다고 볼 정도라고 보고받았다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “당원들도 김용남을 지키자는 분들과 그렇지 않은 분들로 나뉘어 있다. 상당히 래디컬하게(극단적으로) 맞붙어 있다”며 “그런데 김 후보는 이유야 어찌 됐건 당대표 직위가 찍힌 공천 후보자이고 (선관위에 후보) 등록을 했지 않나”라고 말했다.

정 대표는 “김 후보가 제기되는 의혹에 대해서는 본인이 적극적으로 해명하고 잘 헤쳐나갔으면 좋겠다”고 말했다. 그는 “내일(29일)이 사전투표일이지 않나. 그래서 시간이 없다”며 “큰 틀에서 우리 당원들이 선거운동에 적극적으로 참여해 주십사 부탁드린다”고 말했다.

정 대표는 황교안 자유와혁신 후보가 사퇴해 유의동 국민의힘 후보로 단일화할 경우 어떻게 할지 묻는 말에 “그 상황이 되면 또다시 저희가 머리를 맞대고 한번 숙고해봐야 하지 않을까 생각한다”고 말했다.

민주당 핵심 관계자는 이날 기자와의 통화에서 “혁신당에선 김 후보 사퇴를 하라는 것인데, 이는 일방적인 사퇴 압력”이라며 “더는 진전이 없다. (평택을 후보 단일화는) 끝난 이야기”라고 말했다.

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