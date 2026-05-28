비역세권도 역세권처럼···서울시 ‘성장잠재권’ 개발 사업 본격화

서울시가 대중교통이 편리하고 유동인구가 많은 비역세권 지역을 적극적으로 개발하는 ‘성장잠재권 활성화사업’을 본격화한다고 28일 밝혔다.

서울시는 비역세권 가운데 대중교통 접근성이 높고 생활인구가 풍부해 충분한 성장 여건을 갖춘 가로구역을 ‘성장잠재권’으로 설정하고 개발을 추진한다. 용도지역 상향과 인센티브로 민간 복합개발을 유도하고, 주민을 위한 사회기반시설과 주택을 함께 확충한다는 구상이다. 서울시는 지난 2월 강남북 균형발전 방안의 하나로 성장잠재권 활성화사업을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.

핵심은 제2종·제3종일반주거 및 준주거지역의 용도지역을 상향해 가로변을 업무·상업·주거 기능이 복합된 공간으로 개발하는 것이다. 서울시는 “대규모 공개공지와 공공보행통로를 조성해 가로환경을 개선하고, 보육시설·창업지원시설 등 지역 맞춤형 시설과 주택을 전략적으로 공급할 계획”이라고 말했다.

민간 참여를 이끌어내기 위해 친환경 인증이나 관광숙박시설 유치 시 역세권 활성화사업 수준의 용적률 인센티브를 동일하게 적용한다. 용도지역 변경에 따른 증가 용적률의 50%를 공공기여로 제공하는 것이 원칙이다. 다만 자치구 표준지 공시지가 평균이 서울시 전체 평균의 60% 이하인 곳은 공공기여 비율을 30%로 낮춰 민간 사업자 부담을 줄인다.

‘성장잠재권 활성화사업 운영기준’에 따르면 대상지는 폭 35m 이상 주요 간선도로에 접하고 최소 면적이 1500㎡ 이상이어야 한다. 사업 방식에 따라 지구단위계획 방식은 5000㎡ 이하, 도시정비형 재개발 방식은 1만㎡ 이하 규모로 제한한다.

서울시는 폭 35ｍ 이상 주요 간선도로변에 버스 전용 중앙정류장의 83%가 집중돼 있고, 생활인구도 역세권 수준에 육박해 성장 잠재력이 높다고 판단했다. 다음달 자치구로부터 시범사업 후보지를 추천받아 적정성 검토를 거쳐 대상지를 선정할 계획이다.