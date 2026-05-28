[속보]‘금리 인상’ 내비친 신현송 한은 총재···“향후 적절한 시기에 시행 필요성”

신현송 한국은행 총재가 28일 “향후 적절한 시기에 기준 금리 인상할 필요가 있다”고 말했다.

신 총재는 이날 금융통화위원회 회의를 마치고 열린 기자간담회에서 “이 과정에서 금리인상 시기와 속도는 앞으로 입수되는 데이터 토대로 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선흐름, 금융 안정 상황 등을 점검하며 결정해나가겠다”고 말했다.

신 총재는 “물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈길이 비교적 명확하다”며 “기준 금리를 앞으로 상승함으로써 이런 여러 요소를 일관성 있게 관리하겠다”고 말했다. 그는 “내년에도 상당히 견조한 성장세를 전망하고 있다”며 한국 경제가 금리 인상을 견딜 수 있을 것임을 시사했다.

그는 “문제는 기준금리를 언제, 얼마나 빨리, 어디까지 올리느냐 세가지인데 이번 점도표를 보면 좀 답이 보이지 않을까”라고 말했다.

이날 공개된 점도표에서는 현재 금리인 연 2.5%에 찍힌 점이 2개에 불과했다. 현재보다 낮은 수준의 금리에 찍힌 점은 없었다. 연 2.75% 7개, 연 3.0% 10개, 연 3.25%에도 2개가 찍혀 있다.

이는 지난 2월 금통위 점도표에서 대부분의 점이 연 2.5%에 찍힌 것과 대비된다. 점도표는 금통위원 7명이 각자 생각하는 6개월 후 기준금리 전망을 담아 개인당 3개씩 총 21개의 점으로 구성돼 있다.