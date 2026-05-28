‘월세 10만 원’···충북 보은군, 회인면에 청년 공유주택 조성

충북 보은군이 청년들의 지역정착을 유도하기 위해 공유주택을 조성하고 입주자 모집에 나선다.

보은군은 내달 4일까지 회인면 중앙리 ‘청년마을 공유주거’ 입주자 5가구를 모집한다고 28일 밝혔다.

이 시설은 행정안전부 공모사업인 청년마을 공유주거 조성사업을 통해 마련됐다. 사업비는 30억 원이 투입됐다.

회인면 중앙리 5402㎡ 부지에 조성된 청년마을 공유주거는 숙소 6개 동과 커뮤니티시설 1개소로 구성됐다. 숙소는 청년 1~2명이 거주할 수 있는 40㎡ 규모로 복층형 단독주택 구조다. 이곳에는 세탁기·에어컨·냉장고·전자레인지·옷장 등 기본생활시설도 있다. 입주자는 다목적실·샤워실 등 커뮤니티 공간도 이용할 수 있다.

보증금은 300만 원, 월 임차료는 10만 원이다. 기본임대기간은 2년이고 1회 연장 가능해 최장 4년을 거주할 수 있다.

보은군은 숙소 6개 동 가운데 5개 동에 입주할 청년을 모집한다. 나머지 1개 동은 청년마을 프로그램 참여자 등을 위한 단기 숙박시설로 활용할 예정이다.

보은군에 주민등록을 뒀거나 전입 예정인 18∼45세 무주택 청년이 대상이다.

희망자는 보은군청 누리집(고시·공고)에 게시된 내용을 확인한 뒤 관련 서류를 첨부해 신청하면 된다.

군 관계자는 “청년마을 공유주거는 청년들의 지역탐색과 정착 지원을 위해 조성한 주거시설”이라며 “청년 유입과 지역 정착으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.