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‘월세 10만 원’···충북 보은군, 회인면에 청년 공유주택 조성

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본문 요약

충북 보은군이 청년들의 지역정착을 유도하기 위해 공유주택을 조성하고 입주자 모집에 나선다.

보은군은 내달 4일까지 회인면 중앙리 '청년마을 공유주거' 입주자 5가구를 모집한다고 28일 밝혔다.

이 시설은 행정안전부 공모사업인 청년마을 공유주거 조성사업을 통해 마련됐다.

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‘월세 10만 원’···충북 보은군, 회인면에 청년 공유주택 조성

입력 2026.05.28 11:28

  • 이삭 기자

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충북 보은군이 회인면 중앙리에 조성한 ‘청년마을 공유주거’ 전경. 보은군 제공.

충북 보은군이 회인면 중앙리에 조성한 ‘청년마을 공유주거’ 전경. 보은군 제공.

충북 보은군이 청년들의 지역정착을 유도하기 위해 공유주택을 조성하고 입주자 모집에 나선다.

보은군은 내달 4일까지 회인면 중앙리 ‘청년마을 공유주거’ 입주자 5가구를 모집한다고 28일 밝혔다.

이 시설은 행정안전부 공모사업인 청년마을 공유주거 조성사업을 통해 마련됐다. 사업비는 30억 원이 투입됐다.

회인면 중앙리 5402㎡ 부지에 조성된 청년마을 공유주거는 숙소 6개 동과 커뮤니티시설 1개소로 구성됐다. 숙소는 청년 1~2명이 거주할 수 있는 40㎡ 규모로 복층형 단독주택 구조다. 이곳에는 세탁기·에어컨·냉장고·전자레인지·옷장 등 기본생활시설도 있다. 입주자는 다목적실·샤워실 등 커뮤니티 공간도 이용할 수 있다.

보증금은 300만 원, 월 임차료는 10만 원이다. 기본임대기간은 2년이고 1회 연장 가능해 최장 4년을 거주할 수 있다.

보은군은 숙소 6개 동 가운데 5개 동에 입주할 청년을 모집한다. 나머지 1개 동은 청년마을 프로그램 참여자 등을 위한 단기 숙박시설로 활용할 예정이다.

보은군에 주민등록을 뒀거나 전입 예정인 18∼45세 무주택 청년이 대상이다.

희망자는 보은군청 누리집(고시·공고)에 게시된 내용을 확인한 뒤 관련 서류를 첨부해 신청하면 된다.

군 관계자는 “청년마을 공유주거는 청년들의 지역탐색과 정착 지원을 위해 조성한 주거시설”이라며 “청년 유입과 지역 정착으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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