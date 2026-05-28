생계 때문에, 투표소 문턱 못 넘어서···“모든 이들에게 실질적 투표권 보장하라”

건설·배달 노동자와 장애인들이 물리적 장벽과 현실적인 어려움 등으로 실질적 투표권을 제한받고 있다며 정부가 참정권을 보장하라고 촉구했다.

민주노총 경기도본부와 경기장애인차별철폐연대 등 시민사회단체는 28일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

이날 기자회견에 참여한 조용준 건설노조 수도권남부본부 수석부본부장은 “건설노동자들은 매일 현장이 바뀌고 지역을 이동하며 일한다. 일감이 끊기면 생계 자체가 흔들리는 불안정한 노동 속에 살아가고 있다”며 “투표일이 공휴일로 지정돼도 건설노동자는 쉬지 못한다. 쉬는 순간 하루 임금이 사라지기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “대부분의 건설 현장은 직종마다 팀으로 구성돼 있다. 나 하나 임금을 포기하면 내가 속해있는 구성원 전체에 피해를 주게 된다”며 “투표일이 공휴일이더라도 쉴 수 없는 이유”라고 말했다.

주성중 공공운수노조 라이더유니온지부 경기지회장은 “배달 라이더는 다른 노동자가 쉬는 날은 배달 수요가 많아서 쉴 수 없다”며 “더군다나 소속된 사업장이 있는 라이더는 아예 휴뮤를 못하게 사업주가 막는 경우도 있다”고 말했다.

그러면서 “택배 노동자들은 지난 대선에서 택배 없는 날을 만들어 냈다”며 “참정권 보장을 위해서는 우리 배달노동자도 배달 없는 날이 필요하다. 배달 뿐만 아니라 모든 특수고용노동자가 투표에 참여할 수 있게 정부는 대책을 세워야 한다”고 했다.

권달주 경기장애인차별철폐연대 상임공동대표는 “대한민국의 선거 현장은 장애인 유권자들에게 말 그대로 높고 견고한 장벽으로 남아 있다”며 “휠체어를 이용하는 장애인은 가파른 계단과 협소한 출입구 앞에 막히고, 경사로조차 제대로 설치돼 있지 않은 투표소 앞애서 투표를 포기해야 하는 상황에 놓이기도 한다”고 말했다.

이어 “누구에게나 평등해야 할 투표소가 장애인에게는 접근조차 어려운 공간으로 남아 있는 것”이라며 “국가는 매 선거마다 반복되는 물리적 장벽 문제를 제대로 해결하지 않고 있다”고 지적했다.

이날 참가자들은 회견문을 통해 “사업장 규모와 고용형태, 장애 여부 등을 이유로 참정권을 차별하는 현실은 더 이상 용납돼서는 안 된다”며 “정부는 모든 노동자들의 선거일 유급휴무를 법제화해야 하며, 장애인이 차별 없이 투표할 수 있는 실질적 제도개선에 착수해야 한다”고 밝혔다.