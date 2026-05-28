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경북 농가소득 15.9% 증가···전국 2위로 도약

입력 2026.05.28 11:44

경북 문경 영순들녘 공동영농형 혁신농업타운에서 콩을 수확하는 모습. 경북도 제공

경북 문경 영순들녘 공동영농형 혁신농업타운에서 콩을 수확하는 모습. 경북도 제공

경북 농가소득이 역대 최고치를 기록하며 전국 2위로 올라섰다.

경북도는 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 농가경제조사 결과’에서 지역 농가소득이 5858만원으로 집계됐다고 28일 밝혔다.

이는 2024년 5055만원보다 803만원(15.9%) 증가한 수치다. 전국 평균 농가소득은 같은 기간 8.0% 증가한 5467만원으로 나타났다. 경북의 농가소득 전국 순위도 4위에서 2위로 뛰어올랐다.

농가소득 증가에는 농업소득과 이전소득(공적 보조금), 비경상소득(일시적 소득)이 동시에 늘어난 영향이 컸다. 농가소득의 핵심 지표인 농업소득은 전년보다 19.4% 증가한 2002만원으로 집계됐다. 전국 평균 농업소득(1171만원)의 약 두 배 수준이다.

경북도는 2024년 하락했던 쌀과 축산물 가격이 회복되고 일부 과수 가격이 상승하면서 농업소득이 증가한 것으로 분석했다. 또 공동영농 확대 등 도가 추진한 ‘농업대전환’ 정책 효과도 반영된 것으로 봤다.

공동영농은 농가가 농경지를 법인에 제공하는 주주 형태로 참가하고 농업을 규모화·첨단화·기계화해 개별로 농사를 지을 때보다 많은 소득을 거둘 수 있도록 하는 모델이다. 도는 콩·양파 등 특화품목 중심의 이모작으로 농가 수익을 4~8배 늘리는 데 성공했다.

경북도는 첨단 스마트농업 기술 고도화 및 확산, 미래형 스마트 과원 조성도 생산성 향상에 도움이 됐다고 설명했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 조사 결과는 경북이 추진해 온 농업대전환 성과가 수치로 입증된 것”이라며 “앞으로도 공동영농과 스마트농업 확산을 통해 농가소득을 높이고 살기 좋은 농촌을 만드는 데 집중하겠다”고 밝혔다.

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