경북 농가소득 15.9% 증가···전국 2위로 도약

경북 농가소득이 역대 최고치를 기록하며 전국 2위로 올라섰다.

경북도는 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 농가경제조사 결과’에서 지역 농가소득이 5858만원으로 집계됐다고 28일 밝혔다.

이는 2024년 5055만원보다 803만원(15.9%) 증가한 수치다. 전국 평균 농가소득은 같은 기간 8.0% 증가한 5467만원으로 나타났다. 경북의 농가소득 전국 순위도 4위에서 2위로 뛰어올랐다.

농가소득 증가에는 농업소득과 이전소득(공적 보조금), 비경상소득(일시적 소득)이 동시에 늘어난 영향이 컸다. 농가소득의 핵심 지표인 농업소득은 전년보다 19.4% 증가한 2002만원으로 집계됐다. 전국 평균 농업소득(1171만원)의 약 두 배 수준이다.

경북도는 2024년 하락했던 쌀과 축산물 가격이 회복되고 일부 과수 가격이 상승하면서 농업소득이 증가한 것으로 분석했다. 또 공동영농 확대 등 도가 추진한 ‘농업대전환’ 정책 효과도 반영된 것으로 봤다.

공동영농은 농가가 농경지를 법인에 제공하는 주주 형태로 참가하고 농업을 규모화·첨단화·기계화해 개별로 농사를 지을 때보다 많은 소득을 거둘 수 있도록 하는 모델이다. 도는 콩·양파 등 특화품목 중심의 이모작으로 농가 수익을 4~8배 늘리는 데 성공했다.

경북도는 첨단 스마트농업 기술 고도화 및 확산, 미래형 스마트 과원 조성도 생산성 향상에 도움이 됐다고 설명했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 조사 결과는 경북이 추진해 온 농업대전환 성과가 수치로 입증된 것”이라며 “앞으로도 공동영농과 스마트농업 확산을 통해 농가소득을 높이고 살기 좋은 농촌을 만드는 데 집중하겠다”고 밝혔다.