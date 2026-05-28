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본문 요약

삼성전자가 전 세계적으로 널리 이용되는 비만 치료제로 인한 근육 손실 등 부작용을 갤럭시 워치를 활용해 검증하는 연구에 나선다.

삼성전자는 28일 미 하버드의대 부속 매사추세츠 종합병원과 함께 GLP-1 계열 비만치료제 복용 과정에서 나타나는 환자 신체 변화를 갤럭시 워치8로 추적하는 공동 연구를 추진 중이라고 밝혔다.

GLP-1 계열 비만치료제로는 위고비, 마운자로 등이 대표적이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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비만약으로 빠진 살이 ‘근손실’?···갤워치로 ‘부작용’ 막는다

입력 2026.05.28 12:00

수정 2026.05.28 14:23

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  • 김유진 기자

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삼성전자, 하버드대 병원과 신체변화 추적 연구

위고비·마운자로 등 GLP-1 비만약 복용 환자 대상

갤워치8 활용 ‘요요’ 등 부작용 추적…치료 도움

삼성전자가 전 세계적으로 널리 이용되는 비만 치료제로 인한 근육 손실 등 부작용을 갤럭시 워치를 활용해 검증하는 연구에 나선다.

삼성전자는 28일 미 하버드의대 부속 매사추세츠 종합병원(MGH)과 함께 GLP-1 계열 비만치료제 복용 과정에서 나타나는 환자 신체 변화를 갤럭시 워치8로 추적하는 공동 연구를 추진 중이라고 밝혔다. GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만치료제로는 위고비, 마운자로 등이 대표적이다.

연구는 특히 GLP-1 치료 환자의 근손실 관리 가능성을 탐색하는 데 초점을 맞출 예정이다. 체중 감량 약물 치료를 시작하는 성인 남녀 100명을 두 그룹으로 분류한 뒤, 실험군엔 갤럭시 워치8을 착용한 채 체성분 측정, 활동량 추적, 맞춤형 운동 가이드 등을 제공받도록 할 예정이다.

연구를 총괄하는 멜리사 풋먼 MGH 당뇨병 연구센터장 겸 하버드 의대 교수는 “많은 GLP-1 치료 환자들이 근육량 감소라는 흔한 부작용으로 어려움을 겪고 있다. 이는 심혈관 질환 위험 증가와 기초대사량 저하를 초래해 향후 체중 재증가로 이어질 수 있다”면서 “웨어러블 기기를 통해 환자가 일상에서 맞춤형 운동을 수행하고 활동량, 심박수, 체성분 등의 데이터를 축적해 나간다면 의료진 역시 환자의 건강 상태를 데이터를 통해 보다 포괄적으로 파악할 수 있을 것”이라고 말했다.

최종민 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 상무는 “갤럭시 워치 기능을 통해 포괄적이고 예방적인 건강 관리 솔루션을 제공하려는 삼성전자의 노력을 보여주는 대표적인 사례”라고 말했다.

삼성 헬스 로고. 삼성전자 제공

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