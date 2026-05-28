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본문 요약

지난해 경기 양주시에서 3살 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 기소된 20대 친부가 첫 재판에서 학대로 인한 사망이 아니라고 항변했다.

의정부지법 11형사부는 28일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등의 혐의로 구속기소 된 피해 아동의 친부 A씨에 대한 첫 재판을 열었다.

검찰은 공소사실에서 "피고인은 2025년 11월 무렵부터 피해 아동을 신체적, 정서적으로 학대하고, 올해 4월9일에는 피해 아동이 대소변을 가릴 수 있음에도 기저귀에 소변을 누는 상황이 화가나 돌침대에 내팽개쳐 사망하게 했다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘3살 아동 학대 사망 사건’ 20대 친부, 첫 재판서 “학대 사망 아니다” 주장

입력 2026.05.28 12:04

수정 2026.05.28 13:25

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기 의정부시 가능동 의정부지방법원. 연합뉴스

경기 의정부시 가능동 의정부지방법원. 연합뉴스

지난해 경기 양주시에서 3살 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 기소된 20대 친부가 첫 재판에서 학대로 인한 사망이 아니라고 항변했다.

의정부지법 11형사부(양철한 부장판사)는 28일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 등의 혐의로 구속기소 된 피해 아동의 친부 A씨에 대한 첫 재판을 열었다.

검찰은 공소사실에서 “피고인은 2025년 11월 무렵부터 피해 아동을 신체적, 정서적으로 학대했다”며 “올해 4월9일에는 기저귀에 소변을 누는 것에 화가 나 돌침대에 내팽개쳐 사망하게 했다”고 설명했다.

검찰은 이어 “피고인은 아이 4명을 키우며 아이들에게 권투 글러브를 주고 싸우게 했다”며 “특히 피해 아동인 셋째를 유난히 미워해 ‘아이를 죽이고 감방에 가겠다’고 마음먹는 등 극심한 반감을 가지고 있었다”고 덧붙였다.

이에 대해 A씨 변호인 측은 일부 학대 행위는 인정하면서도 학대로 인한 사망은 아니라는 취지로 제기된 혐의를 부인했다.

변호인 측은 “지난해 12월 효자손으로 엉덩이를 몇차례 때리고 체벌한 사실은 인정한다”면서도 “벽에 머리를 박게 한 사실은 없다”고 주장했다. 또 아이가 사망한 지난 4월9일의 경우 아이의 팔을 잡는 과정에서 턱이 침대에 부딪힌 사실은 인정하면서도 돌침대에 내팽개친 사실은 없다고 덧붙였다.

이날 법원 앞에서는 시민연대 ‘아이정원’ 관계자들이 아동학대 사망 사건 피의자 엄벌을 촉구하는 피켓 시위를 벌였다. A씨에 대한 다음 재판은 오는 6월11일 열린다.

A씨는 지난해 12월19일 자신의 아이가 거짓말을 한다는 이유로 둔기로 엉덩이를 때리고 머리를 벽에 밀치는 등 학대한 혐의를 받는다. 지난 4월9일에는 양주 옥정동 아파트에서 아이가 기저귀에 소변을 봤다는 이유로 화가 나 아이의 팔을 잡고 돌침대에 세게 내팽개쳐 숨지게 한 혐의를 받는다.

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