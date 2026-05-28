창간 80주년 경향신문

토스증권 북마크에 이 대통령 사진이?···토스 “해킹 아냐, 크롬 브라우저 문제”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

토스증권 웹사이트를 즐겨찾기로 저장하면 이재명 대통령의 합성사진이 섬네일로 설정되는 해프닝이 벌어졌다.

28일 금융투자업계에 따르면 전날 한때 구글 크롬 브라우저에서 토스증권 웹사이트를 연 뒤 북마크 등록을 시도하면 섬네일에 이 대통령의 합성사진이 뜨는 오류가 발생했다.

토스증권은 이날 보도자료를 내고 "외부 해킹 및 내부 등록과는 무관한 것으로 확인했다"며 "크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 발생했다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

토스증권 북마크에 이 대통령 사진이?···토스 “해킹 아냐, 크롬 브라우저 문제”

입력 2026.05.28 13:30

수정 2026.05.28 13:33

펼치기/접기
  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

토스증권 로고. 토스증권 제공

토스증권 로고. 토스증권 제공

토스증권 웹사이트를 즐겨찾기로 저장하면 이재명 대통령의 합성사진이 섬네일(미리보기 이미지)로 설정되는 해프닝이 벌어졌다.

28일 금융투자업계에 따르면 전날 한때 구글 크롬 브라우저에서 토스증권 웹사이트를 연 뒤 북마크(즐겨찾기) 등록을 시도하면 섬네일에 이 대통령의 합성사진이 뜨는 오류가 발생했다.

토스증권은 이날 보도자료를 내고 “외부 해킹 및 내부 등록과는 무관한 것으로 확인했다”며 “크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 발생했다”고 밝혔다.

크롬 브라우저는 북마크 섬네일 설정 시 회사가 지정한 이미지 대신 웹페이지 내 이미지를 크롤링(온라인 정보를 수집)해 자동 반영할 수 있다. 이에 토스증권 사용자가 토스증권 커뮤니티 서비스에 게시한 해당 이미지가 자동으로 북마크 섬네일에 반영됐다는 게 토스증권의 설명이다.

토스증권은 “토스증권이 의도하거나 등록한 이미지가 아니며, 다른 웹서비스 환경에서도 유사하게 발생할 수 있는 현상”이라며 “현재는 정상화 되었으며, 재발 방지 조치를 완료했다. 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 점검을 강화하겠다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글