토스증권 북마크에 이 대통령 사진이?···토스 “해킹 아냐, 크롬 브라우저 문제”

토스증권 웹사이트를 즐겨찾기로 저장하면 이재명 대통령의 합성사진이 섬네일(미리보기 이미지)로 설정되는 해프닝이 벌어졌다.

28일 금융투자업계에 따르면 전날 한때 구글 크롬 브라우저에서 토스증권 웹사이트를 연 뒤 북마크(즐겨찾기) 등록을 시도하면 섬네일에 이 대통령의 합성사진이 뜨는 오류가 발생했다.

토스증권은 이날 보도자료를 내고 “외부 해킹 및 내부 등록과는 무관한 것으로 확인했다”며 “크롬 브라우저의 북마크 미리보기 이미지 선정 과정에서 발생했다”고 밝혔다.

크롬 브라우저는 북마크 섬네일 설정 시 회사가 지정한 이미지 대신 웹페이지 내 이미지를 크롤링(온라인 정보를 수집)해 자동 반영할 수 있다. 이에 토스증권 사용자가 토스증권 커뮤니티 서비스에 게시한 해당 이미지가 자동으로 북마크 섬네일에 반영됐다는 게 토스증권의 설명이다.

토스증권은 “토스증권이 의도하거나 등록한 이미지가 아니며, 다른 웹서비스 환경에서도 유사하게 발생할 수 있는 현상”이라며 “현재는 정상화 되었으며, 재발 방지 조치를 완료했다. 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 점검을 강화하겠다”고 밝혔다.