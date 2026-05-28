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본문 요약

영유아가 집 안에서 다치는 사고 10건 중 9건은 밥을 먹거나 씻고 놀고 이동하는 등 일상생활 중 발생한 것으로 나타났다.

주요 사고 발생 장소는 거실과 방·침실이었다.

다만 연령에 따라 사고 취약 공간은 차이를 보였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“저녁 7~9시, 이 공간이 가장 위험했다”···아이들 사고 많은 의외의 장소

입력 2026.05.28 13:49

수정 2026.05.28 14:44

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  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영유아 다친 사례, 25만여건 분석한 결과

전체 안전사고 91.7%, ‘일상생활’ 중 발생

AI 생성이미지

AI 생성이미지

영유아가 집 안에서 다치는 사고 10건 중 9건은 밥을 먹거나 씻고 놀고 이동하는 등 일상생활 중 발생한 것으로 나타났다. 특히 부모가 저녁 식사나 취침 준비 등으로 바쁜 오후 7~9시 사이 거실과 방에서 사고가 집중됐다.

질병관리청은 28일 7세 이하 영유아가 집 안에서 다친 사례 24만9934건을 분석해 발표했다. 이번 결과는 2016년부터 2024년까지 축적된 응급실 손상환자 심층조사 자료를 바탕으로 도출했다.

조사 결과에 따르면, 전체 영유아 안전사고 중 91.7%가 기본 ‘일상생활’ 중에 발생했다. 성별로는 남아(58.3%)가 여아(41.7%)보다 다치는 비율이 뚜렷하게 높았다. 걷기 시작하며 활동량이 급증하는 1~2세가 44.9%를 차지해 사고에 가장 취약했고, 3~5세(33.2%), 1세 미만(12.8%)이 뒤를 이었다.

질병관리청 제공

질병관리청 제공

주요 사고 발생 장소는 거실(40.7%)과 방·침실(39.1%)이었다. 다만 연령에 따라 사고 취약 공간은 차이를 보였다. 1세 미만 영아는 방·침실(52.7%)에서 다치는 경우가 거실(34.6%)보다 많은 반면, 1세 이상부터는 거실 발생 비율이 높아졌다. 연령이 높아질수록 활동 반경이 넓어지며 부엌, 화장실, 계단, 현관 등으로 사고 발생 장소가 확대되는 경향을 보였다.

사고가 집중된 시간대는 오후 7~9시로, 전체의 34.3%를 차지했다. 질병청은 해당 시간대가 보호자가 식사 준비와 집안 정리, 취침 준비 등을 하느라 아이에 대한 집중이 흐트러지기 쉽기 때문이라고 분석했다. 사고 원인은 침대나 소파 등에서의 추락 및 미끄러짐(낙상)이 37.8%로 가장 많았고, 가구 등에 부딪히는 둔상이 30.9%를 기록했다.

응급실을 찾은 영유아의 97.5%는 증상이 호전돼 귀가했으나, 특정 사고의 경우 치명적 결과를 낳았다. 이물질 등에 의한 기도폐쇄 등 ‘호흡 위협’ 사고는 입원율이 25.7%, 사망률이 10.2%에 달했다. 호흡 위협을 유발하는 주요 원인 물질은 음식(41.1%)이 가장 많았고, 물(13.1%), 동·식물(10.2%) 순이었다.

질병관리청 제공

질병관리청 제공

약품이나 화학물질 등을 잘못 먹어 발생하는 ‘중독’ 사고 역시 입원율이 8.0%로 일반적인 낙상(2.8%)이나 둔상(1.0%) 대비 높게 나타났다. 중독을 유발하는 주요 물질로는 감기약, 비타민 등 의약품(42.2%)과 접착제, 페인트, 세척제 등 가정 내 화학물질(37.9%)이 대다수를 차지했다.

임승관 질병관리청장은 “1세 이상 유아는 활동량이 늘어나고 위험 예측이 어려운 시기이므로, 거실과 가구 주변 등 생활공간에 대한 세심한 점검이 필수”라며 “이번 분석 결과를 바탕으로 보호자와 아이가 함께 확인하고 참여할 수 있는 손상 예방 자료를 만들어 제공하겠다”고 밝혔다.

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