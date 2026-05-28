[단독]종합특검, ‘해경 충암파’ 안성식 전 조정관 출석 통지…해경 수사 속도 낸다

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란에 해양경찰청을 조직적으로 가담시키려 한 혐의를 받는 안성식 전 해양경찰청 기획조정관에게 출석 조사를 받으라고 통지했다. 종합특검은 앞서 내란특검이 불기소 처분한 안 전 기획관을 다시 입건하고 해경을 상대로 전방위 수사를 벌이고 있다.

28일 경향신문 취재를 종합하면, 종합특검은 내란 부화수행(다른 사람의 뜻에 따라 행동하는 것) 혐의를 받는 안 전 조정관에게 다음달 1일 경기 과천시 특검 사무실로 나와 피의자 조사를 받으라고 통보했다. 안 전 조정관은 현재까지 불출석 사유서를 제출하지 않았다고 한다.

안 전 조정관은 2023~2024년 국군방첩사령부를 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합동수사본부에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받는다. 안 전 조정관은 당시 방첩사 내 충암고 인맥을 동원하는 방식으로 방첩사 참모장 등 수뇌부와 접촉해 규정 변경을 논의한 것으로 조사됐다.

그는 2024년 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 해경 지휘관 화상회의에서 ‘해경이 총기를 휴대해야 하고 합동수사본부에 인력을 파견해야 한다’고 주장한 혐의도 있다. 12·3 내란을 주도한 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 모두 충암고 출신이라, 일각에선 안 전 조정관이 ‘해경 충암파’로서 내란 모의에 가담한 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

내란특검도 같은 혐의로 지난해 안 전 조정관을 입건하고 그를 세차례 불러 조사했으나 결국 무혐의 처분했다. 내란특검은 “계엄의 위법성을 인지하지 못했다”는 안 전 조정관의 주장을 뒤집을 증거를 찾지 못한 것으로 전해졌다. 안 전 조정관이 당시 비상계엄 선포 사실만 놓고는 계엄의 위법성을 확실히 인식하기 어려웠기 때문에 계엄 상황에서 통상적인 조처를 하자고 건의했다는 게 안 전 조정관의 주장이었다. 그는 ‘합수부 해경 자동 편성’에 대해서도 ‘12·3 비상계엄을 염두에 두지 못한 통상적인 협조 조치’라는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

종합특검은 사건 기록을 검토한 결과 안 전 조정관을 다시 입건하고 수사를 진행하고 있다. 지난달 17일에는 해경 청사 사무실과 안 전 조정관 관사·자택을 압수수색했고 이후 해경 간부들을 차례로 불러 조사했다. 지난달 27일에는 구치소에 수감 중인 여인형 당시 방첩사령관을 방문해 조사를 마쳤다. 종합특검은 이 과정에서 안 전 조정관의 ‘위법성 인식’을 입증할 충분한 증거를 확보했다고 판단하는 것으로 알려졌다.

이어 종합특검이 사건의 핵심 인물인 안 전 조정관 조사까지 나서는 등 수사에 속도를 내고 있다. 안 전 조정관 윗선으로까지 수사를 확대할지 주목된다.