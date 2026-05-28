검찰, 이재명 대통령 ‘친형 강제입원’ 발언 무죄 판결한 대법관 고발 사건 각하

검찰이 이재명 대통령의 허위사실 공표 혐의에 대해 무죄 취지로 판결했다가 고발당한 전직 대법관들을 불기소 처분했다.

28일 경향신문 취재 결과 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 국원)는 지난 19일 노정희·권순일·조재연 전 대법관의 직권남용 권리행사방해, 위계공무집행방해 등 혐의 사건을 각하 처분했다. 권 전 대법관과 조 전 대법관의 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의도 각하 처분했다. 각하란 특정 사건이 수사를 개시할 요건이 맞지 않아 본안 판단을 하지 않고 종결하는 처분이다.

대법원은 2020년 7월 이재명 대통령의 ‘친형 강제입원’ 발언이 공직선거법상 허위사실 공표가 아니라고 판단해 사건을 무죄 취지로 파기환송했다. 이 대통령은 2018년 지방선거를 앞두고 열린 TV 토론회에서 “친형을 강제입원 시키려고 한 적이 없다”는 취지로 발언했다가 기소됐다. 대법원은 유죄를 선고한 항소심 판결을 깨고 “토론회 발언은 상대 후보자의 의혹 제기에 대한 답변과 해명으로 허위사실 공표 행위에 해당하지 않는다”고 판시했다. 당시 노정희 전 대법관이 주심이었고 권순일 전 대법관과 조재연 전 대법관은 다수의견에 손을 들었다.

시민단체인 투기자본감시센터는 2022년 해당 대법원 판결이 위법이라면서 이들 대법관을 검찰에 고발했다. 2021년 9월 대장동 개발 비리 의혹이 불거질 당시 권 전 대법관이 화천대유자산관리 고문을 맡은 사실 등이 알려졌는데, 시민단체는 권 전 대법관과 조 전 대법관이 뇌물을 받았다고 주장했다. 또 노 전 대법관은 회피 의무를 이행하지 않고 무죄 취지 판결을 내린 행위는 위계공무집행방해에 해당한다며 고발했다.

시민단체는 세 대법관을 고발하면서 이 대통령과 화천대유 대주주 김만배씨도 위계공무집행방해, 뇌물공여, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 및 횡령 혐의로 고발했다. 검찰은 단체의 주장에 뚜렷한 근거가 없다고 판단해 이 대통령과 김씨에 대해서도 각하 처분한 것으로 파악됐다.