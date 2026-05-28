일, 오사카 ‘부수도’ 추진 본격화···추진 본부·장관 신설, ‘오사카부’는 ‘오사카도’로

일본 집권 자민당과 제2야당 일본유신회가 추진하는 ‘오사카 부(副)수도 구상’의 윤곽이 드러났다. 관련 추진 본부와 담당 장관직을 신설하고, 현재 ‘오사카부’(府)에서 ‘오사카도’(都)로 명칭 변경도 추진한다.

교도통신은 여당 관계자를 인용해 오사카를 부수도로 하는 관련 법안에 총리를 본부장으로 하는 추진 본부와 함께 부본부장 역할을 맡을 담당 장관직을 신설하는 내용이 포함됐다고 27일 보도했다. 법 시행 후 1년 이내에 기본 방침을 마련하는 것을 목표로 한다.

명칭 변경도 추진한다. 현재 오사카부를 오사카도로 바꿀지 여부를 오사카부 전역에서 주민투표를 실시해 결정하기로 했다. 일본의 광역자치단체는 총 47개 ‘도도부현’(都道府縣)으로 나뉘어져 있는데, 이중 도(都)는 도쿄가 유일하다.

일본유신회는 오사카시를 폐지하고 행정구역을 여러 특별구로 재편하고 묶어 오카사도로 격상시킨다는 계획이다. 이 같은 내용의 주민투표가 2015년과 2020년에도 이뤄졌지만 모두 부결됐다. 이번이 세 번째 도전인 셈이다.

법안은 부수도의 목적 중 하나로 대규모 재해 발생 시 정치·행정 등 ‘국가사회 기능’의 지속성을 확보해야 한다고 강조했다. 인구 분산을 위해 이주를 지원하고 지역 대학을 진흥하며 청년 고용 기회를 창출해야 한다는 점도 명시했다. 인구와 경제를 일본 전체로 분산 및 연계하는 ‘다극 분산형 경제권’ 형성에 관한 내용도 포함됐다고 통신은 전했다. 수도권 쏠림을 막고 균형 발전을 추구한다는 점에서 ‘일본판 세종시’로도 불린다.

오사카 부수도 구상은 2011년 동일본 대지진 이후 재난 도쿄 및 수도권 기능이 마비될 우려가 커지면서 떠올랐다. 오사카 기반 정당인 일본유신회가 지난해 자민당과 연립정부 구성 조건으로 오사카 부수도를 내걸면서 본격화했다.

자민당과 일본유신회는 해당 법안을 올해 안에 국회에서 통과시키는 것을 목표로 하고 있다.