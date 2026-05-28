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이 대통령 “원래 시장에서 밥 먹는 거 좋아해”···야당 “시장투어 선거 개입” 주장에 직접 반박

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이재명 대통령이 28일 "제가 최근에 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 한다"며 "왜 시장에서 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람도 있긴 합니다만 원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 이해하기 바란다"고 말했다.

이 대통령은 "시장에 가면 여러 사람들이 얘기를 듣는데, 역시 전통시장의 많은 서민들이 생계 근거를 꾸리고 있고 또 서민들도 그에 많이 의존한다"며 "그런데 전통시장들의 상황이 생각보다 개선도 안 되고 계속 악화되고 있는 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 "몇 가지 들었던 이야기들이 있어서 그 말씀을 좀 드리려고 한다"며 노후 시설 정비와 전통시장 현대화 등 상인들의 요구를 소개했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “원래 시장에서 밥 먹는 거 좋아해”···야당 “시장투어 선거 개입” 주장에 직접 반박

입력 2026.05.28 14:28

수정 2026.05.28 14:31

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  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 “제가 최근에 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 한다”며 “왜 시장에서 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람도 있긴 합니다만 원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 이해하기 바란다”고 말했다. 최근 이 대통령의 지역 전통시장 방문 행보를 두고 “시장투어” “선거개입”이라는 야당의 비판을 의식한 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “시장에 가면 여러 사람들이 얘기를 듣는데, 역시 전통시장의 많은 서민들이 생계 근거를 꾸리고 있고 또 서민들도 그에 많이 의존한다”며 “그런데 전통시장들의 상황이 생각보다 개선도 안 되고 계속 악화되고 있는 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “몇 가지 들었던 이야기들이 있어서 그 말씀을 좀 드리려고 한다”며 노후 시설 정비와 전통시장 현대화 등 상인들의 요구를 소개했다. 이 대통령은 “그 과정에서 비용이 필요한데 그 비용의 일부를 책임 부담을 위해서 민간 분야, 즉 상인들 또는 상인회가 부담하게 하는 관행이 있다”며 “정부 부담을 좀더 늘리고, 또 민간 부담을 좀 줄여서 그 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지 못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨주기 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 또 “전국의 전통시장을 하나로 연결하는 온라인 유통 플랫폼도 좀 활성화하면 좋겠다”며 “요즘은 직접 찾아오는 손님만 있는 게 아니고 온라인 거래도 많은데 전통시장들은 거기서 밀리다 보니까 아마 매출처가 다양화되지 못하고 좀 어려움을 겪는 것 같다”고 말했다. 그는 “하나의 방법이니까 꼭 이렇게 하라는 건 아니다”라며 “온갖 수단을 다 동원해서 유통이 활발해질 수 있도록 방안을 찾아주기 바란다”고 밝혔다.

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