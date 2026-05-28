젠슨 황, ‘고향’ 대만에 연 1500억달러 투자 약속···“엘리베이터 없는” 신사옥도 공개

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 27일(현지시간) 타이베이에서 대만 신사옥 착공 행사를 열고 연간 1500억달러(약 207조원)를 투자하겠다고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 황 CEO는 이날 타이베이 베이터우 과학기술단지에서 열린 직원 타운홀 행사에서 “4~5년 전 연간 100억~150억달러이던 대만 투자가 이제 1000억달러를 넘어 1500억달러로 늘어날 것”이라고 말했다. 그는 “대만은 AI 혁명의 진원지”라며 “칩과 패키징, 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터가 모두 이곳에서 만들어진다”고 강조했다.

이날 공개된 신사옥 ‘엔비디아 컨스텔레이션’은 2030년 완공을 목표로 하며, 완공 후 4000명을 수용할 계획이다. 황 CEO는 건물 설계 특징으로 엘리베이터가 없다는 점을 직접 언급하며 “기다림의 상징이라 싫다”고 설명했다. 전면 투명 유리와 다각형 불규칙 구조를 채택하고 주차장은 지하에 배치했다. 황 CEO는 “투명성을 추구하는 플랫폼 기업으로서 건물도 그 철학을 담아야 한다”고 했다.

장완안 타이베이 시장도 이날 행사에 참석해 황 CEO에게 타이베이 명예 열쇠와 친필 서예 족자를 선물했다. 장 시장은 열쇠를 건네며 “솔직히 말씀드리면, 귀사의 GPU 성능을 직접 목격한 후, 이 열쇠는 가속 컴퓨팅으로 구동되는 세계 최초의 열쇠가 될 가능성이 있으며, 이는 모든 문을 열 수 있다는 것을 의미한다”고 말했다. 족자에 쓴 ‘해와 달처럼 빛나며, 높이 솟아 성공을 거둔다(日月同輝 飛黃騰達)’에는 엔비디아 중문 사명(輝達)과 황 CEO의 성(黃)이 숨어 있다고 장 시장이 직접 설명했다.

이번 투자 발표는 지정학적으로도 주목된다. 미국의 반도체 기업 AMD도 지난 21일 대만 AI 분야에 100억달러(약 13조8000억원) 이상을 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 지난 15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 전용기(에어포스원)에 동승해 베이징을 방문하기도 했다. 중국 관영 글로벌타임스는 당시 “그의 잦은 중국·대만 방문은 미국의 정치적 민감성을 헤쳐가면서도 중국 친화적 이미지를 전달하려는 정교하게 계산된 행보”라고 평가했다.

황 CEO의 이번 방문은 23일부터 27일까지 닷새 일정으로, 대만 삼립신문 등 현지 매체가 비중 있게 다뤘다. 방문 기간 중 황 CEO는 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 대만의 TSMC 창업자 모리스 창 부부와 만찬을 가졌다. 또 부모님과 대만 가정식 식사 자리도 마련했다. 엔비디아 공식 소셜미디어에 올라온 가족 식사 사진에 대만 네티즌들은 “밥상 앞에선 그냥 자식”이라는 반응을 보이며 화제가 됐다. 대만 태생인 황 CEO는 5세 때 가족과 태국으로 이주한 뒤 9세에 형과 함께 미국으로 건너갔다.