서울 금천구가 다음달부터 시흥동 ‘금천사이언스큐브’ 내 ‘인공지능(AI) 체험실’을 정식으로 운영한다고 28일 밝혔다.

금천구는 과학교육센터인 금천사이언스큐브 1층에 AI 체험실을 조성했다. AI 로봇바둑, 로보독, 생성형 AI, 가상현실(VR), 자율주행 등 5개 체험존으로 구성했다.

AI 체험실에선 AI 바둑로봇과 대국을 하고, 태블릿을 통해 네발 로봇개 ‘로보독’과 소통할 수 있다. 작은 모형도시에서 무선 차량을 움직이는 자율주행 기술을 경험하고, 생성형 AI 기술을 이용해 음악이나 동화책을 만들어볼 수도 있다. 움직임을 인식하는 VR 기기를 활용한 게임도 마련돼 있다.

AI 체험실은 누구나 이용할 수 있다. 개인이나 가족 단위 방문객은 화~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 별도 예약 없이 자유롭게 체험하면 된다. 학교·어린이집 등 단체(10~20명)는 전화 예약 후 방문하면 AI 윤리·안전 교육을 받고 5개 체험존을 차례로 둘러보는 프로그램에 참여할 수 있다.

금천구 관계자는 “학생들과 주민들이 첨단 기술을 어렵지 않게 놀이처럼 즐기며 호기심을 채울 수 있는 공간”이라며 “언제든 편하게 방문해 즐거운 시간을 보내길 바란다”라고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 교육지원과(02-2627-2814) 또는 금천사이언스큐브(02-2627-2190)로 문의하면 된다.