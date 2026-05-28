대구, 공유재산 임대료 경감 ‘1년 더’···소상공인·중소기업 어려움 감안

대구시는 지역 내 소상공인과 중소기업의 공유재산 임대료 경감 기간을 1년 연장한다고 28일 밝혔다.

대구시는 경기침체로 매출 감소와 폐업 증가 등 경제적 어려움을 겪는 사례가 많다고 판단, 당초 지난해 말 종료 예정이던 혜택을 연장하기로 했다. 이는 지난 20일 공유재산심의회 의결을 통해 확정됐다.

지원 대상은 소상공인기본법 및 중소기업기본법에 따라 소상공인 등이 직접 사용하는 공유재산이다. 올해 1~12월 부과되는 임대료가 해당된다. 다만 일반유흥주점업, 기타 사행시설 관리 및 운영업 등 일부 업종은 지원 대상에서 제외된다.

감면 한도는 사용허가 및 대부계약 기준 최대 2000만원이다. 소상공인은 임대료 부과요율을 기존 5%에서 2.5%로 낮춰 부담 금액의 50%를 경감받을 수 있다. 중소기업은 기존 5%에서 3%로 인하된다.

또한 임대료는 최대 1년까지 납부 유예가 가능하다. 연체료도 50% 경감받을 수 있다.

감면 신청은 오는 29일부터 각 공유재산을 임대한 부서를 통해 이뤄진다. 대상자는 중소기업(소상공인) 확인서와 감면 신청서를 작성해 11월말까지 제출하면 된다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이번 조치가 경기침체로 경영에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 민생 안정을 위한 다양한 지원 정책을 마련하겠다”고 말했다.