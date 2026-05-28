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본문 요약

하나금융그룹이 28일 중·저신용자 자금 공급과 연체 채권 선제 소각을 포함한 포용금융 로드맵을 발표했다.

하나금융은 전세 사기로부터 청년을 보호하기 위해 '청년지킴이 전세 사기 보장보험'을 출시해 3만명에게 무료 보험도 제공할 계획이다.

나아가 공익 기금인 하나미소금융재단에 1000억원을 추가로 출연하기로 했다.

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하나금융, 중·저신용자 자금 공급 등 ‘포용금융 로드맵’ 내놔

입력 2026.05.28 15:00

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

하나금융그룹 전경. 경향신문 자료사진

하나금융그룹 전경. 경향신문 자료사진

하나금융그룹이 28일 중·저신용자 자금 공급과 연체 채권 선제 소각을 포함한 포용금융 로드맵을 발표했다.

먼저 하나은행은 다음 달 ‘하나원큐중금리대출’을 출시해 신용평점 하위 50% 이하 중·저신용자에게 최대 1000만원 한도로 연말까지 연 5.5%의 고정금리 혜택을 제공한다. 성실하게 채무를 갚아온 영세 소상공인을 위해 1조원 규모 ‘하나더소호 성공사다리대출’도 출시한다. 1000만원 한도로 연 4.5%의 금리를 적용하는 무보증 신용대출이다.

또 한계에 몰린 차주들의 신속한 자립을 돕기 위해 2000억원 규모 연체 채권을 신속하게 소각하기로 했다. 개인 채무자 중 특수채권 편입 후 5년이 지난 5000만원 이하 개인금융 채권을 시효 연장하지 않고 완전히 소각할 예정이다. 나아가 금융결제원, 교보문고, 세금 환급 정보 등 생활 밀착형 정보 7종을 새로 도입해 대안 신용평가모형을 고도화한다.

하나금융은 전세 사기로부터 청년을 보호하기 위해 ‘청년지킴이 전세 사기 보장보험’을 출시해 3만명에게 무료 보험도 제공할 계획이다. 나아가 공익 기금인 하나미소금융재단에 1000억원을 추가로 출연하기로 했다.

함영주 하나금융 회장은 “미봉책이 아닌 판을 바꾸는 포용금융 대전환을 통해 하나금융이 금융 사각지대를 해소하는 시장 조력자가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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