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혁신당 “정치 혁신 쇄빙선”, 개혁신당 “사표가 아니라 종자”…사전투표 독려 메시지

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6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 개시일을 하루 앞둔 28일 조국혁신당·개혁신당·진보당·정의당 등 소수 정당도 유권자들에게 한 표를 호소하며 사전투표 참여를 독려했다.

이준석 개혁신당 대표는 이날 삼척 중앙시장에서 열린 김형우 삼척시장 후보 지원 유세에서 "빨간색은 오른쪽으로, 파란색은 왼쪽으로 서로 당기려고만 하지 결코 앞으로 나아가지 못한다"며 "내일부터 시작되는 사전투표에서 삼척의 10년, 20년 뒤 미래와 자녀들의 정주 여건을 위해 용기 있는 선택을 해달라"고 말했다.

이 대표는 전날 이수찬 대구시장 후보 선거캠프에서 열린 현장 선대위에서는 "국민의힘은 혼내고 싶지만 그 회초리가 민주당에 대한 박수가 되면 안 된다"며 "개혁신당을 향한 한 표는 사표가 아니라 종자다. 죽는 표가 아니라 심는 표"라고 말했다.

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혁신당 “정치 혁신 쇄빙선”, 개혁신당 “사표가 아니라 종자”…사전투표 독려 메시지

입력 2026.05.28 15:06

진보당 “사회적 소수자 대변”

정의당 “불평등 해결”

왼쪽부터 조국 조국혁신당, 이준석 개혁신당, 김재연 진보당, 권영국 정의당 대표. 경향신문 자료사진·연합뉴스

왼쪽부터 조국 조국혁신당, 이준석 개혁신당, 김재연 진보당, 권영국 정의당 대표. 경향신문 자료사진·연합뉴스

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 개시일을 하루 앞둔 28일 조국혁신당·개혁신당·진보당·정의당 등 소수 정당도 유권자들에게 한 표를 호소하며 사전투표 참여를 독려했다.

서왕진 조국혁신당 중앙선거대책위원회 상임선대위원장은 이날 광주 광산구을 배수진 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에서 “호남 정치 혁신의 쇄빙선이 될 기회, 더 효도 잘하는 둘째 자식이 될 기회를 달라”고 말했다.

서 위원장은 “더불어민주당 일당 독점으로 퇴행하는 호남정치를 다양성과 혁신이 살아 숨 쉬고 견제와 균형의 정치가 작동하는 공간으로 만들겠다”며 “꼭 사전투표장에 나와 조국혁신당을 선택해달라”고 했다.

이준석 개혁신당 대표는 이날 삼척 중앙시장에서 열린 김형우 삼척시장 후보 지원 유세에서 “빨간색(국민의힘)은 오른쪽으로, 파란색(더불어민주당)은 왼쪽으로 서로 당기려고만 하지 결코 앞으로 나아가지 못한다”며 “내일부터 시작되는 사전투표에서 삼척의 10년, 20년 뒤 미래와 자녀들의 정주 여건을 위해 용기 있는 선택을 해달라”고 말했다.

이 대표는 전날 이수찬 대구시장 후보 선거캠프에서 열린 현장 선대위에서는 “국민의힘은 혼내고 싶지만 그 회초리가 민주당에 대한 박수가 되면 안 된다”며 “개혁신당을 향한 한 표는 사표가 아니라 종자다. 죽는 표가 아니라 심는 표”라고 말했다.

김재연 진보당 상임대표 겸 경기 평택을 국회의원 재보궐선거 후보는 전날 CBS 주관 후보자 토론회에서 “민주당 혼자서는 할 수 없는 개혁 과제들을 진보당이 짊어지겠다”며 “노동자·농민·청년·여성·사회적 소수자들의 대변자로서 국민주권 정부의 성공을 만들어가겠다”고 밝혔다.

권영국 정의당 대표 겸 서울시장 후보는 이날 서울 구로구 선거사무소에서 열린 교수·연구자 133명 지지 선언 행사에서 “불평등과 양극화, 그로 인해 심화되는 기후위기의 문제에 대한 대중적 공감을 만들어내겠다”며 “이번 지방선거에서 진보정치 세력이 꺼지지 않을 수 있도록 해달라”고 말했다.

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