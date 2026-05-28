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본문 요약

검찰이 1000억원 이상이 동원된 주가조작 의심 사건의 실체를 확인하기 위해 강제 수사에 나섰다.

앞서 금융위원회 증권선물위원회는 지난 3월 종합병원, 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 자산운용사 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가 등 11명과 관련 법인 4개사를 자본시장법상 시세조종행위 금지 위반, 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

이들은 DI동일을 주가조작 대상으로 삼고, 자신들이 운영하는 법인 자금과 금융회사 대출금 등을 동원해 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달한 것으로 파악됐다.

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검찰, ‘1000억 주가조작’ NH투자증권·DI동일 압수수색…‘주가조작 패가망신 1호’ 사건

입력 2026.05.28 15:08

수정 2026.05.28 17:45

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  • 우혜림 기자

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주가조작 근절 합동대응단 1호 사건의 개요. 금융위원회 제공

주가조작 근절 합동대응단 1호 사건의 개요. 금융위원회 제공

검찰이 1000억원 이상이 동원된 주가조작 의심 사건의 실체를 확인하기 위해 강제 수사에 나섰다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(부장검사 신동환)는 28일 NH투자증권과 상장사인 DI동일 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행했다.

검찰은 NH투자증권 직원과 DI동일의 임원 등이 가장·통정, 고가매수, 허수매수, 시·종가 관여 등을 통해 시세조종에 가담한 것으로 의심한다.

앞서 금융위원회 증권선물위원회는 지난 3월 종합병원, 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 자산운용사 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가 등 11명과 관련 법인 4개사를 자본시장법상 시세조종행위 금지 위반, 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 이들은 DI동일을 주가조작 대상으로 삼고, 자신들이 운영하는 법인 자금과 금융회사 대출금 등을 동원해 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달한 것으로 파악됐다.

이 사건은 이재명 대통령이 지난해 6월 “주가를 조작하면 패가망신하는 걸 보여주겠다”고 밝힌 뒤, 출범한 ‘주가조작근절 합동대응단’의 1호 사건이다. 대응단은 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소 등으로 구성된다.

NH투자증권 관계자는 이날 “해당 직원은 기업이 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자기 회사 주식을 취득하고 처분하는 자사주 매매와 관련한 신탁계약에 따라 통상적인 업무를 수행한 것”이라고 해명했다. 이 관계자는 “현재 해당 직원과 당사는 수사기관의 조사에 성실히 협조하고 있다”고 말했다.

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