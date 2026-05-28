‘분열의 시대, 협력의 재구상’ 제주포럼 6월24~26일

3일간 제주 해비치호텔·돌문화공원서 열려

제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’(이하 제주포럼)이 오는 6월24일부터 26일까지 사흘간 제주 해비치호텔과 제주돌문화공원에서 열린다. 이번 포럼은 외교부, 제주도, 국제평화재단, 동아시아재단이 공동 주최하고 제주평화연구원이 주관한다.

제주도는 올해부터 외교부와 공동주최로 바뀌면서 외교부장관이 최초로 제주지사와 함께 공동조직위원장을 맡게 됐다고 28일 밝혔다.

이번 제주포럼은 ‘분열의 시대, 협력의 재구상’이라는 대주제 아래 5개의 핵심 의제를 중심으로 진행된다. 외교·안보, 경제, 문화·교육 등 다양한 분야에 걸쳐 70여개의 세션이 마련되며, 60여개국의 정·관계 전현직 지도자를 포함해 학계, 경제계, 시민사회 등 각 분야의 전문가와 오피니언 리더들이 대거 참석할 전망이다.

특히 이번 제주포럼에서는 올해 하반기 유엔사무총장 선출을 앞두고 공식 후보자들이 직접 참석해 유엔과 다자주의의 미래에 대한 비전을 교환하는 ‘유엔사무총장 후보자 초청 대담’이 진행된다. 이는 유엔의 미래 방향뿐 아니라 다자주의 신뢰 회복 방안 등을 논의하는 자리가 될 것으로 보인다.

세계지도자 세션을 포함한 주요 외교안보 세션에는 주요국 전직 정상급 및 외교·국방장관들이 참석한다. 외교부가 공동 주최하는 첫 해인 만큼 외교부 현직 고위인사들도 세션에 참여해 주요국 전현직 외교부 고위인사, 학계 전문가 등과 한반도 문제를 포함한 국제정세를 논의할 예정이다.

세계보건기구(WHO), 국제에너지기구(IEA), 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구와 관련 부처가 참여하는 보건‧에너지‧관광 등 분야별 특별 세션들은 24일 제주돌문화공원에서 진행된다.

제주포럼 조직위원회는 “올해 포럼은 범정부 차원의 참여, 글로벌 리더십 논의, 국제기구 협력이 동시에 강화된 것이 특징”이라고 밝혔다.