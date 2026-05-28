김정관 “올해 수출 9000억달러 넘을 것, 세계 5강 진입 가능”···M.AX 전환 필요성도 재차 강조

산업통상부 출입기자단 만찬 간담회 삼성전자 사태엔 “디딤돌로 삼기를” 올해 하반기 핵심 과제로 M.AX 꼽아

김정관 산업통상부 장관이 올해 ‘전 세계 수출 5강’ 진입이 가능하다고 밝혔다. 제조업 인공지능(AI) 전환(M.AX) 필요성도 재차 강조했다.

김 장관은 27일 저녁 세종에서 진행한 산업부 출입기자단 간담회에서 “국제유가 등 변수가 있어서 조심스럽지만 올해 수출액이 9000억달러를 넘을 것으로 예상한다”며 지난해 말 밝힌 세계 수출 5강 목표를 달성할 수 있다고 말했다.

지난해 한국은 7093억달러의 수출액을 기록해 세계 8위에 올랐다. 김 장관 예상대로 9000억달러를 넘기면 홍콩·일본·이탈리아를 제치고 처음으로 5위권에 진입할 수 있다. 앞서 산업연구원은 AI 인프라 투자 확대 등으로 올해 수출액이 9244억달러를 기록할 것으로 전망했다.

김 장관은 반도체뿐 아니라 다양한 산업의 성장이 수출 호조를 이끌었다고 분석했다. 특히 중소기업 선전을 높이 평가했다. 김 장관은 “수출에 있어서 반도체를 제외하더라도 고무적인 수출 증가율을 보이는 만큼 이런 기조가 계속될 수 있도록 중소기업 수출 증가가 중요하다”고 말했다.

삼성전자 성과급 사태와 관련해선 “노사 갈등이 봉합된 상황에서 한마디 하는 것이 조심스럽다”면서도 “삼성 구성원이 지금 시기를 어떻게 판단하느냐에 따라 이번 사태가 독이 될 수도, 약이 될 수도 있다”고 말했다.

앞서 김 장관은 삼성전자 노조가 총파업을 예고하자 정부에선 처음으로 긴급조정권 발동이 불가피하다는 뜻을 밝혔었다. 김 장관은 이어 “지금의 반도체 경기 역시 삼성에는 디딤돌이 될 수도, 걸림돌이 될 수도 있다”며 “삼성이 이번 타결을 진정한 글로벌 톱으로 가는 디딤돌로 삼기를 바란다”고 밝혔다.

올해 하반기 핵심 과제로는 M.AX 도입을 꼽았다. 김 장관은 “정부 지원 없이도 기업이 자발적으로 (M.AX에) 참여해야 점·선·면으로 확산하는 데 도움이 된다”고 말했다. 그는 “막걸리의 경우 발효를 시키려면 24시간 사람이 그걸 봐야 하는데 AI 센서를 붙이니 사람이 필요 없어지게 돼 더 많은 개인 시간을 보낼 수 있게 됐다고 좋아했다”고 사례를 소개했다.

AI 도입으로 일자리가 사라질 수 있다는 우려에 대해선 미국 조선업 쇠퇴를 예시로 들어 “암묵지를 그냥 두면 제조업의 세대교체가 안 되고 결국 없어지는 산업이 된다”고 말했다.

석유 최고가격제 종료 시점에 대해선 “전쟁이 종료되고 호르무즈 해협이 정상화되고 유가가 적정 수준, (배럴당) 90달러대 정도가 되면 검토해볼 수 있지 않을까 싶다”고 말했다. 대미 투자 프로젝트 발표 시점과 관련해선 “상업적 합리성을 꼼꼼히 분석해야 한다”며 말을 아꼈다.

한편 산업부는 이날 국제에너지기구(IEA)와 합의한 비축유 방출 이행을 위해 민간 비축 의무 일수를 줄이겠다고 밝혔다. 석유사업법에 따라 정유사는 하루평균 내수 판매량 40일 치를 비축해야 하는데, 이를 20일로 줄이는 내용의 고시를 제정하기로 했다.

IEA는 민간 비축 의무 일수를 하향 조정해 민간이 자율적으로 시장에 유통하는 행위도 비축유 방출로 본다. 한국은 지난 3월 2246만배럴의 비축유를 방출하기로 IEA와 합의했다. 방출 이행 기한은 다음 달 9일까지다.