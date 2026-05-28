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담양 미인가 국제학교 ‘편법 등록’ 논란···교육단체 “특혜 승인 안돼”

입력 2026.05.28 15:16

학벌 없는 사회를 위한 시민모임.

학벌 없는 사회를 위한 시민모임.

전남 담양에 설립을 추진 중인 미인가 국제학교가 대안교육기관 등록을 신청한 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다.

28일 학벌없는사회를 위한 시민모임에 따르면 A주식회사는 최근 전남도교육청에 대안교육기관 등록 서류를 제출했다.

A주식회사는 당초 학원 용도로 분양받은 부지에서 오는 8월 개교를 목표로 담양캠퍼스 설립을 추진하고 있다. 모집 대상에는 의무교육 대상인 초등학교 1~5학년 학생도 포함된 것으로 알려졌다.

논란은 해당 시설이 외국어 교육과 해외 대학 진학을 전면에 내세우고 있다는 점이다. 이 업체는 홈페이지 등을 통해 ‘졸업생 90% 세계 최상위 30위권 대학 합격’ ‘전일제 영어 몰입교육’ 등을 홍보해 온 것으로 전해졌다. 현행 대안교육기관법은 외국 대학 입학이나 외국어 학습을 주된 목적으로 하는 시설은 대안교육기관으로 등록할 수 없도록 규정하고 있다.

시민모임은 해당 캠퍼스가 사실상 입시 중심 사교육 시설에 해당하는 만큼 등록 대상이 아니라고 보고 있다. 전남도교육청에 등록 신청 반려와 미인가 교육시설 관리·감독 강화도 요구했다. 시민모임 관계자는 “도교육청이 위법 요소를 묵인하고 등록을 허가한다면 부당한 특혜 행정”이라고 밝혔다.

도교육청은 신청 절차가 진행 중이며 법령 위반 여부를 심의하겠다는 입장이다. 전남도교육청 관계자는 “대안교육기관 운영위원회가 모든 신청 건에 대해 법령 위배 여부를 확인하고 있다”며 “위원회에서 오는 6월 중 심의할 예정이며 법령이나 취지에 맞지 않는 시설에 특혜를 주는 부당한 행정은 있을 수 없다”고 설명했다.

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