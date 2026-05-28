LG엔솔, 미국 DTE에너지에 2조4000억 ESS 공급…‘AI 데이터센터’ 공략

LG에너지솔루션이 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에서 대규모 공급 계약을 체결했다. 최근 전기차(EV) 시장의 일시적 수요 정체(캐즘)로 주춤했던 실적을 ESS 사업으로 돌파하겠다는 전략의 결과로 보인다.

LG에너지솔루션은 미국 미시간주 최대 종합 에너지 기업인 DTE에너지와 총 6기가와트시(GWh) 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

총 계약 규모는 16억달러(약 2조4000억원)이고, 공급 기간은 약 2년이다. DTE에너지는 미국 전역에서 손꼽히는 대형 유틸리티 기업으로, 이번에 확보한 배터리를 활용해 글로벌 빅테크 기업 오라클의 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트를 포함한 8개 핵심 전력망 구축 사업을 진행한다. 오라클 데이터센터는 오픈AI의 인공지능 서비스 지원에 활용될 예정이다.

LG에너지솔루션이 이번 계약이 주목받는 것은 최근 배터리 업계에 들이닥친 실적 한파 때문이다. LG에너지솔루션은 올해 1분기 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원으로 적자를 기록했다. 전기차 파우치 배터리 물량 감소와 북미 생산 기지 확대에 따른 초기 비용 부담이 겹친 탓으로 분석됐다.

이 같은 상황에서 북미 ESS 시장은 새로운 돌파구로 떠올랐다. AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 폭발적으로 늘어나면서 전력 부하를 제어하고 신재생에너지를 연계할 대용량 ESS 수요가 급증하고 있어서다. LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드 공장을 비롯해 북미에만 총 5개의 ESS 생산 거점을 확보했다. 올해 말까지 글로벌 ESS 생산 능력을 60GWh 이상으로 높이고, 이 중 80%가 넘는 50GWh를 북미에 집중 배치해 현지 조달을 원하는 빅테크 수요에 맞춤 대응할 계획이다. LG에너지솔루션 버테크 박재홍 법인장은 “현지화 전략을 통한 북미 ESS 사업 확대로 미국 전력망 안정화와 일자리 창출에 기여하며 북미 시장 성장 가속화에도 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

배터리 업계 관계자는 “전기차 배터리 시장이 캐즘 구간을 지나고 있지만, AI 인프라 투자와 맞물린 ESS 시장은 가파른 성장세를 보이고 있다”며 “LG에너지솔루션이 북미 공급망과 시스템 통합(SI) 역량을 바탕으로 ESS 사업을 빠르게 키우고 있어, 하반기 이후 실적 반등을 할지 주목된다”고 말했다.