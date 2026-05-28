충남산 수산식품 중국인 입맛 사로 잡는다···247만 달러 수출계약

충남 도내 수산식품 기업들이 중국인들의 입맛을 공략하고 나섰다

충남도는 ‘2026 상하이 국제식품박람회’에서 도내 중소기업들이 247만달러(약 37억원) 규모의 수출계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 18~20일 중국 상하이 신국제엑스포센터에서 열린 이번 박람회에는 미역·다시마 국수, 김스낵, 키조개, 송화소금 등 수산가공식품을 생산하는 도내 6개 기업이 참여했다.

상하이 국제식품박람회는 국제전시연맹(UFI)의 국제 인증을 받은 세계적 규모의 식품 비즈니스 행사다. 올해 박람회에는 전세계 70개국에서 5000여개 기업이 참여했다.

도는 이곳에서 충남테크노파크와 공동 홍보관을 운영하면서 중국 현지 바이어 등을 상대로 도내 기업 제품 홍보와 수출 상담 등을 진행해 461만달러(약 69억원) 규모의 수출 상담과 247만달러 규모 계약 체결을 이끌었다.

도내 참가 기업 중 송화소금을 생산하는 솔트뱅크는 이미 지난해 중국 장춘지역 백화점에 입점한 데 이어 중국 3개 지역 현지화 사업을 통해 중국 시장에 본격 진출할 수 있는 발판을 마련했다.

어업회사법인 명품김은 적층형 김스낵 특허를 활용해 중국 전자상거래업체 알리바바가 운영하는 ‘하마마트’ 오프라인 매장 입점에 성공했고, 온라인유통 플랫폼 메이투안 입점을 통해 온라인 시장도 겨냥하고 나섰다.

도는 이번 수출계약 성과 등을 바탕으로 도내 기업들이 중국 진출과 수출 과정에서는 겪는 애로사항을 해결할 수 있도록 충남테크노파크와의 협력 체계를 갖춰나갈 방침이다.

도 관계자는 “현지 맞춤형 전략으로 수출계약을 성사시키는 등 도내 중소기업의 중국 수출에 청신호가 켜졌다”며 “기업의 판로개척과 수출 확대를 위해 보다 많은 프로그램을 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.