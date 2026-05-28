카페인 ‘최대 4배 차이’···스타벅스·빽다방·메가커피 조사해보니

스타벅스·빽다방 등 유명 프랜차이즈 카페에서 판매하는 말차·녹차라떼와 밀크티의 카페인 함량이 제품별로 최대 4배 차이가 났다. 특히 일부 제품은 아메리카노보다 카페인 함량이 높아 여러 잔 섭취시 주의가 요구된다.

한국소비자원은 28일 유명 프랜차이즈 카페 차음료 12개 제품의 품질·안전성·가격을 조사한 결과를 발표했다. 대상 제품은 스타벅스·빽다방·메가MGC커피·이디야커피·컴포즈커피·투썸플레이스의 말차·녹차라떼 6개와 밀크티 6개다.

소비자원에 따르면 이들 제품의 카페인 함량은 1잔 기준 45~172㎎으로 제품 간 최대 4배 차이를 보였다. 말차·녹차라떼 제품 가운데 빽다방 말차라떼의 카페인 함량이 93㎎으로 가장 많았고, 메가MGC커피 녹차라떼는 45㎎으로 가장 적었다. 밀크티 제품에서는 스타벅스 클래식 밀크티의 카페인 함량이 172㎎으로 가장 많았고, 메가MGC커피 로얄밀크티라떼는 57㎎으로 가장 적었다.

특히 스타벅스 클래식 밀크티와 투썸플레이스 로얄 밀크티는 카페인 함량이 각각 172㎎, 148㎎으로 식품의약품안전처가 제시한 아메리카노 1잔 기준 카페인 함량(132㎎)보다 높았다. 임산부가 하루 2잔 이상 섭취할 경우 카페인 최대 권고섭취량(300㎎)에 근접하거나 초과할 수 있는 양이다.

당류는 1잔 기준 1일 영양성분 기준치(100g)의 26~55% 수준이었다. 이디야커피 말차라떼의 당류가 55g으로 가장 많았고, 스타벅스 제주 말차 라떼는 26g으로 가장 적었다. 포화지방 함량은 5.0~11.9g으로 1일 기준치의 최대 79% 수준이었다.

가격은 1잔 기준 3500~6100원으로 최대 1.7배 차이가 났다. 말차·녹차라떼 제품 중에서는 메가MGC커피 녹차라떼와 컴포즈커피 그린티라떼가 3500원으로 가장 저렴했고, 스타벅스 제주 말차 라떼는 6100원으로 가장 비쌌다.

밀크티 제품은 빽다방 밀크티가 3500원으로 가장 쌌고, 스타벅스 클래식 밀크티는 6100원으로 가장 비쌌다.

100㎖당 가격을 기준으로 보면 메가MGC커피 녹차라떼가 854원으로 가장 쌌고, 스타벅스 제주 말차 라떼는 2140원으로 가장 비쌌다. 밀크티 제품 중에서는 메가MGC커피 로얄밀크티라떼가 932원으로 가장 저렴했고, 투썸플레이스 로얄 밀크티는 2065원으로 가장 비쌌다.

제품별 내용량 관리 수준에도 차이가 났다. 실제 음료량의 차이는 제품별로 최소 36㎖에서 최대 119㎖까지 달랐다. 메가MGC커피 로얄밀크티라떼는 최대 443㎖, 최소 324㎖로 편차가 가장 심했다.

안전성 시험에서는 모든 제품에서 잔류농약 3종과 금속성 이물이 검출되지 않았다. 보존료와 타르색소도 모두 기준에 적합한 수준이었다.

또 시험 대상 6개 브랜드 중 5곳은 개인 텀블러 이용 시 할인이나 탄소중립포인트 적립 혜택을 제공했다.

소비자원 관계자는 “최근 카페 문화가 대중화되고 메뉴가 다양해지면서 밀크티 등 차별화된 맛과 풍미를 갖춘 음료가 인기를 끌고 있다”며 “차음료는 카페인과 당류 함량, 가격 등이 천차만별인 만큼 개인의 건강상태 등을 고려해 선택할 필요가 있다”고 말했다.