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본문 요약

네이버가 앞으로 5년간 콘텐츠 생태계 육성에 1조원을 투입한다.

콘텐츠 생태계 강화를 위해 새로운 펠로우십 프로그램 '네이버 메이트'를 시작한다.

네이버 콘텐츠 플랫폼에서 활동하는 우수 창작자 3000명을 AI 브리핑 인용 수를 기준으로 선정해 매월 공개하는 프로젝트다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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네이버, 5년간 콘텐츠에 1조 투자···AI 인용 보상 ‘네이버 메이트’ 키운다

입력 2026.05.28 15:27

  • 김세훈 기자

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28일 진행된 ‘미디어라운드테이블’ 현장에서 발표하는 네이버 김광현 CDO. 네이버 제공

28일 진행된 ‘미디어라운드테이블’ 현장에서 발표하는 네이버 김광현 CDO. 네이버 제공

네이버가 앞으로 5년간 콘텐츠 생태계 육성에 1조원을 투입한다. 자사 인공지능(AI) 요약 서비스에 많이 인용될 경우 활동비를 지원하는 ‘네이버 메이트’ 사업도 시작한다. 강점으로 꼽혀 온 콘텐츠 생태계를 AI 시대 핵심 경쟁력으로 삼겠다는 구상이다.

네이버는 28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 ‘AI 시대 네이버의 데이터·콘텐츠 전략’을 주제로 라운드 테이블을 열고 AI 시대 콘텐츠와 창작자 발굴·육성을 위해 5년간 1조원을 투자하겠다고 밝혔다.

김광현 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO)는 “AI 플랫폼 경쟁의 중심이 모델 성능에서 데이터 품질과 서비스 경쟁력으로 이동하고 있다”면서 “네이버가 25년 이상 쌓아온 독자적인 콘텐츠 생태계는 무엇과도 바꿀 수 없는 네이버의 가장 강력한 자산”이라고 말했다.

콘텐츠 생태계 강화를 위해 새로운 펠로우십 프로그램 ‘네이버 메이트’를 시작한다. 네이버 콘텐츠 플랫폼에서 활동하는 우수 창작자 3000명을 AI 브리핑 인용 수를 기준으로 선정해 매월 공개하는 프로젝트다. 메이트로 선정되면 공식 엠블럼을 받게 되고 통합검색, AI 브리핑 등에서 더 잘 발견될 수 있다. 또 AI 브리핑 인용 수에 따라 인당 30만원에서 최대 1000만원까지 총 200억원 규모의 활동비를 지원한다.

다음 달부터 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 창작자를 대상으로 시범 운영을 시작해 하반기에는 클립 창작자까지 범위를 넓힐 예정이다. 이후에는 AI 탭 답변 인용을 반영하고, 지원 대상 및 규모를 확대하는 등 단계적으로 고도화에 나선다.

네이버는 AI 검색 라인업 고도화에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 3월 AI브리핑을 출시한 이후 현재 월 3000만명이 해당 서비스를 이용하고 있다.

김상범 검색 플랫폼 부문장은 “AI탭이 정식 출시되는 다음 달부터는 네이버 사용자가 모바일과 PC환경에서 대화형 검색을 활용할 수 있게 될 것”이라며 “검색을 넘어 실제 실행까지 연결되는 ‘에이전틱 AI 서비스’를 구현해나가겠다”라고 밝혔다.

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