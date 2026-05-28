“맨날 밀리는데 통행료 왜 받나”··· 부산시 6월부터 가락요금소 출퇴근 무료화

부산시는 다음 달 1일부터 평일 출퇴근 시간대에 남해고속도로 제2지선 가락요금소에서 서부산나들목(IC) 구간의 통행료 지원을 시행한다고 28일 밝혔다. 가락요금소는 부산과 경남 김해, 창원의 교통량이 맞물리는 서부산권의 핵심 관문이다. 출퇴근 시간대마다 정체가 발생해 고속도로의 기능을 상실했다는 지적과 함께 통행료를 면제해야 한다는 민원이 수년째 제기되어 온 곳이다.

이번 통행료 지원은 지난해 12월 ‘부산시 남해고속도로 제2지선 가락요금소 통행료 지원 조례’가 제정됨에 따라 마련된 조처다. 지원 대상은 부산시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민이 소유하거나 임차한 차량이다. 또한 사업장이 부산시에 소재한 법인이나 단체가 소유 또는 임차한 차량도 지원 대상에 포함된다. 소유 차량은 차량 사용본거지가 부산시로 등록되어 있어야 하며 임차 차량은 별도의 지역 제한 없이 신청할 수 있다.

이들 차량이 평일 출근 시간인 오전 6시부터 9시, 퇴근 시간인 오후 5시부터 8시 사이에 해당 구간을 통과하면 통행료를 지원받는다. 한국도로공사의 기존 출퇴근 할인 외에 발생하는 요금을 부산시가 지원하는 방식이다. 이에 따라 1종부터 3종 차량은 물론, 기존에 도공 할인이 적용되지 않던 4종과 5종 대형 차량까지 출퇴근 시간대 이용자가 부담해야 하는 통행료는 사실상 무료가 된다.

통행료를 환급받으려면 다음 달 1일 오픈되는 통행료 지원시스템 웹사이트에 접속해야 한다. 이곳에서 하이패스 카드 정보를 입력하고 부산시설공단의 승인을 거쳐 회원가입을 완료해야 한다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “출퇴근 시간대 시민들의 교통비 부담을 실질적으로 줄이고 서부산권의 인구 유입과 물류 흐름을 활성화하는 데 큰 도움이 되길 기대한다”고 말했다.